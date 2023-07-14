В Белгороде сменят подрядчика, сорвавшего сроки по капремонту школы № 7

«Если строительная организация не хочет или не умеет работать, то к государственным объектам её и близко никто не подпустит. Сейчас региональный минстрой будет принимать все меры, чтобы как можно скорее возобновить работы и сдать объект в срок», — добавил глава региона.



Ремонт в белгородской школе № 7 выполняла компания «Родной дом», сообщает «Абирег». С ней заключили госконтракт на 299,9 млн рублей. Завершить работы должны были к 25 июля.