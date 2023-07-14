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В Белгороде сменят подрядчика, сорвавшего сроки по капремонту школы № 7

14 июля 2023, 10:27
Фото: 1MI
Компания не справляется с обязательствами и пытается сорвать сроки сдачи объекта, сообщил губернатор во время утреннего обращения к жителям области в соцсети.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что компанию, проводившую капитальный ремонт школы № 7 на улице Железнякова в Белгороде, поменяют. По словам главы региона, строители не справляются с объёмом работ.

«Меняем подрядчика, который пытается нам сорвать 1 сентября. До ввода в эксплуатацию после капитального ремонта школы достаточно ещё большой объём необходимо выполнить»,

— сообщил губернатор во время утреннего прямого эфира в соцсетях.

Спустя время губернатор добавил, что на объекте была «самая тяжёлая ситуация», а на месте трудилось не более 20 человек. Подрядчику собираются выставить финансовые претензии.

«Если строительная организация не хочет или не умеет работать, то к государственным объектам её и близко никто не подпустит. Сейчас региональный минстрой будет принимать все меры, чтобы как можно скорее возобновить работы и сдать объект в срок», — добавил глава региона.

Ремонт в белгородской школе № 7 выполняла компания «Родной дом», сообщает «Абирег». С ней заключили госконтракт на 299,9 млн рублей. Завершить работы должны были к 25 июля.

Ранее стало известно, что в 2023 году в Белгороде приведут в порядок 14 соцобъектов. Это школы, детсады, бассейны и библиотека.

Какие социальные объекты отремонтируют в Белгороде в 2023 году
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