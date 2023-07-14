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«Целуй и беги»: в Белгороде появилась парковка нового формата

14 июля 2023, 10:40
Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова»
Парковка формата Kiss&Go в Белгороде

Первая парковка формата Kiss&Go появилась в Белгороде

Появилась такая парковка возле ДС «Спартак». Фото опубликовали в Telegram-канале «Электромир Максимова».

Первая парковка Kiss&Go (целуй и беги) появилась в Белгороде около дворца спорта «Спартак». Её смысл объяснил автор канала.

«Это когда родители привезли или забирают ребёнка от школы или секции. Остановились, высадили/посадили и уехали», — пишет член Совета общественности при минтрансе Дмитрий Максимов. Как покажет себя такая парковка, будет зависеть от культуры водителей, добавил автор.

По данным открытых источников, такая парковка означает быструю стоянку, позволяющую высадить или забрать пассажира и сразу же покинуть площадку, не задерживая трафик. Подобные стоянки можно увидеть в городах Европы около автобусных остановок, станций метро, вокзалов — в тех местах, где появляются стихийные парковки, мешающие движению транспорта.

Стоять на таких остановках по европейским стандартам можно две минуты.

Парковка формата Kiss&Go в БелгородеПарковка формата Kiss&Go в Белгороде
Парковка формата Kiss&Go в БелгородеПарковка формата Kiss&Go в Белгороде
Парковка формата Kiss&Go в БелгородеПарковка формата Kiss&Go в Белгороде
Парковка формата Kiss&Go в Белгороде
Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова»
Парковки будут? Что происходит с местами для стоянки в Новой жизни в Белгороде
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