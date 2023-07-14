«Целуй и беги»: в Белгороде появилась парковка нового формата

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Первая парковка Kiss&Go (целуй и беги) появилась в Белгороде около дворца спорта «Спартак». Её смысл объяснил автор канала.
«Это когда родители привезли или забирают ребёнка от школы или секции. Остановились, высадили/посадили и уехали», — пишет член Совета общественности при минтрансе Дмитрий Максимов. Как покажет себя такая парковка, будет зависеть от культуры водителей, добавил автор.
По данным открытых источников, такая парковка означает быструю стоянку, позволяющую высадить или забрать пассажира и сразу же покинуть площадку, не задерживая трафик. Подобные стоянки можно увидеть в городах Европы около автобусных остановок, станций метро, вокзалов — в тех местах, где появляются стихийные парковки, мешающие движению транспорта.
Стоять на таких остановках по европейским стандартам можно две минуты.