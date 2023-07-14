«Целуй и беги»: в Белгороде появилась парковка нового формата

По данным открытых источников, такая парковка означает быструю стоянку, позволяющую высадить или забрать пассажира и сразу же покинуть площадку, не задерживая трафик. Подобные стоянки можно увидеть в городах Европы около автобусных остановок, станций метро, вокзалов — в тех местах, где появляются стихийные парковки, мешающие движению транспорта.