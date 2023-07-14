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Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве машины в Белгороде

14 июля 2023, 11:10

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве машины в Белгороде. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. У взрослых — осколочные ранения ног, их положили в горбольницу №2, их жизни ничего не угрожает. Трёхлетнего ребёнка госпитализировали в детскую областную больницу также с осколочными ранениями нижних конечностей без повреждения магистральных сосудов и костей. Его жизнь вне опасности. Все лечиться пока будут в больнице — до понедельника точно, дальше врачи будут принимать решение о продлении содержания в больницах.

#Взрыв машины в Белгороде#Евгений Грицков
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