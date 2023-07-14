Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве авто в Белгороде

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Пострадавшие при взрыве машины в Белгороде находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Двоих взрослых направили в горбольницу №2, ребёнка — в детскую областную больницу.
Взрослые получили осколочные ранения ног. Ребёнка госпитализировали с осколочными ранениями нижних конечностей без повреждения магистральных сосудов и костей. Их жизни ничего не угрожает.
Белгородцы, получившие ранения при взрыве, будут находиться в больнице как минимум до понедельника, 17 июля. Решение о продлении госпитализации будут принимать врачи.
Происшествие случилось сегодня, 14 июля. В момент взрыва, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, мужчина был в машине, а женщина с ребёнком проходили мимо. При необходимости их были готовы отправить на лечение в Москву.