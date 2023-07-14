Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Изображение материала

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве авто в Белгороде

14 июля 2023, 11:37
Фото: 1MI
Мужчина, женщина и ребёнок находятся в состоянии средней степени тяжести. Их пока оставят в больнице, рассказал глава областного минздрава Андрей Иконников.

Пострадавшие при взрыве машины в Белгороде находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Двоих взрослых направили в горбольницу №2, ребёнка — в детскую областную больницу.

Взрослые получили осколочные ранения ног. Ребёнка госпитализировали с осколочными ранениями нижних конечностей без повреждения магистральных сосудов и костей. Их жизни ничего не угрожает.

Белгородцы, получившие ранения при взрыве, будут находиться в больнице как минимум до понедельника, 17 июля. Решение о продлении госпитализации будут принимать врачи.

Происшествие случилось сегодня, 14 июля. В момент взрыва, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, мужчина был в машине, а женщина с ребёнком проходили мимо. При необходимости их были готовы отправить на лечение в Москву.

Взрыв машины в Белгороде: что известно на данный момент
Узнать подробнее
Читайте также:
Андрей Иконников назвал возраст пострадавших при взрыве машиныВзрыв машины в Белгороде: что известно на данный моментПравоохранители пока не комментируют информацию о взрыве авто в Белгороде
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Происшествия#Автомобиль#Пострадавшие#Госпитализация#Ранения#Новости Белгорода#Взрыв машины в Белгороде
Подпишитесь
Реконструкция улицы Преображенской в Белгороде: чего от неё ждать?
Сегодня, 14:43
С электронным табло и пекарней: на «Родине» в Белгороде изменится остановка
Сегодня, 12:40
Когда прекратятся дожди? Синоптики рассказали о погоде в Белгороде
Сегодня, 08:51
За гибель рабочих на фортификационных сооружениях будут выплачивать по 5 млн рублей
Сегодня, 12:10
Ремонт школы в Белгороде сорван: виновата башкирская компания с миллиардным убытком?
Сегодня, 15:12