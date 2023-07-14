В центре Белгорода появится ещё одна выделенная полоса для автобусов. Где именно?

В Белгороде анонсировали грядущие изменения, которые коснутся улицы Преображенской. Так, здесь введут зону ограничения скоростного режима до 40 км/ч. Это поможет снизить риск ДТП и серьёзных последствий, а также уровень шума и загрязнения среды.