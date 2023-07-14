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В центре Белгорода появится ещё одна выделенная полоса для автобусов. Где именно?

14 июля 2023, 07:40
Фото: 1MI
Новая выделенная полоса для автобусов появится в Белгороде

На улице Преображенской в Белгороде организуют выделенку для автобусов

Помимо этого, на участке введут зону ограничения скоростного режима 40 км/ч, обустроят велодорожку, поставят новые светофоры. Об изменениях рассказали в белгородском Центре организации дорожного движения.

В Белгороде анонсировали грядущие изменения, которые коснутся улицы Преображенской. Так, здесь введут зону ограничения скоростного режима до 40 км/ч. Это поможет снизить риск ДТП и серьёзных последствий, а также уровень шума и загрязнения среды.

Появится выделенная полоса для общественного транспорта. Две полосы оставят для автомобилистов.

На улице Преображенской также планируют обустроить велодорожку. Её протяженность составит 1,5 км.

Появятся дополнительные пешеходные переходы и новая остановка общественного транспорта. Также расширят парковку. Помимо этого, в планах — реконструкция и установка новых светофоров.

Ранее сообщалось, что в Белгороде выделенные полосы для общественного транспорта могут появиться на проспекте Ватутина и Славы, а также на улицах Губкина и Корочанская.

В Белгороде появятся новые выделенные полосы для автобусов
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#Таисия Некрасова#Остановки#Велодорожки#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Выделенная полоса#Светофор
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