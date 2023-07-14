В центре Белгорода появится ещё одна выделенная полоса для автобусов. Где именно?

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
В Белгороде анонсировали грядущие изменения, которые коснутся улицы Преображенской. Так, здесь введут зону ограничения скоростного режима до 40 км/ч. Это поможет снизить риск ДТП и серьёзных последствий, а также уровень шума и загрязнения среды.
Появится выделенная полоса для общественного транспорта. Две полосы оставят для автомобилистов.
На улице Преображенской также планируют обустроить велодорожку. Её протяженность составит 1,5 км.
Появятся дополнительные пешеходные переходы и новая остановка общественного транспорта. Также расширят парковку. Помимо этого, в планах — реконструкция и установка новых светофоров.
Ранее сообщалось, что в Белгороде выделенные полосы для общественного транспорта могут появиться на проспекте Ватутина и Славы, а также на улицах Губкина и Корочанская.