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Стали известны новые подробности истории со взрывом автомобиля в Белгороде

14 июля 2023, 09:30
Фото: страница мэра Валентина Демидова в соцсети
Взрыв в автомобиле в Белгороде

Мэр Белгорода Демидов сообщил подробности ЧП со взрывом авто

Водитель сам обратился в ЕДДС, а пострадавшие мама с ребёнком в момент происшествия шли по тротуару. Градоначальник опубликовал фото с места происшествия.
Сюжет
Взрыв

Водитель пострадавшего от взрыва автомобиля сам обратился в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС). Звонок от мужчины поступил в 10:17. Раздался взрыв, после чего автомобилист заметил повреждения машины с водительской стороны.

Зацепило и случайных прохожих — женщину с ребёнком. В момент происшествия они шли по тротуару. Сообщается, что раненому ребёнку три года.

Мэр Валентин Демидов уточнил, что у пострадавшего мужчины — осколочное ранение бедра. Маму с ребёнком госпитализировали с осколочными ранениями ног.

На месте происшествия работают взрывотехники. Сотрудники управы тем временем обходят территорию, чтобы убедиться в отсутствии последствий происшествия.

Взрыв прогремел во дворе на улице Железнодорожной. Состояние троих пострадавших оценивают как средней степени тяжести.

Взрыв в автомобиле в Белгороде Взрыв в автомобиле в Белгороде
Взрыв в автомобиле в Белгороде Взрыв в автомобиле в Белгороде
Взрыв в автомобиле в Белгороде Взрыв в автомобиле в Белгороде
Взрыв в автомобиле в Белгороде Взрыв в автомобиле в Белгороде
Взрыв в автомобиле в Белгороде Взрыв в автомобиле в Белгороде
Взрыв в автомобиле в Белгороде Взрыв в автомобиле в Белгороде
Взрыв в автомобиле в Белгороде
Фото: страница мэра Валентина Демидова в соцсети
Взрыв в автомобиле в Белгороде: пострадали мужчина, женщина и ребёнок
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