Стали известны новые подробности истории со взрывом автомобиля в Белгороде

Водитель пострадавшего от взрыва автомобиля сам обратился в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС). Звонок от мужчины поступил в 10:17. Раздался взрыв, после чего автомобилист заметил повреждения машины с водительской стороны.