Стали известны новые подробности истории со взрывом автомобиля в Белгороде

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Водитель пострадавшего от взрыва автомобиля сам обратился в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС). Звонок от мужчины поступил в 10:17. Раздался взрыв, после чего автомобилист заметил повреждения машины с водительской стороны.
Зацепило и случайных прохожих — женщину с ребёнком. В момент происшествия они шли по тротуару. Сообщается, что раненому ребёнку три года.
Мэр Валентин Демидов уточнил, что у пострадавшего мужчины — осколочное ранение бедра. Маму с ребёнком госпитализировали с осколочными ранениями ног.
На месте происшествия работают взрывотехники. Сотрудники управы тем временем обходят территорию, чтобы убедиться в отсутствии последствий происшествия.
Взрыв прогремел во дворе на улице Железнодорожной. Состояние троих пострадавших оценивают как средней степени тяжести.