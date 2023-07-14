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Шебекинцы пожаловались губернатору, что их выгоняют из ПВР «на верную гибель»

14 июля 2023, 17:29
Фото: 1MI
Но Вячеслав Гладков с этим не согласился: он объяснил, что жителям лишь предлагают вернуться в свои дома к привычной жизни. Подробнее он рассказал в прямом эфире.
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Пвр

В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» к главе региона обратилась жительница Шебекино, которая сейчас вынужденно находится в пункте временного размещения. По её информации, их «выгоняют из ПВР» и отправляют обратно в свои дома «на верную гибель».

Но Вячеслав Гладков успокоил жительницу и отметил, что никто никого не выгоняет.

Конечно, это не так. Никто никого не толкает на верную гибель. Люди спрашивают, когда можно будет вернуться обратно в свои дома, да и обстановка совсем другая, нежели полтора месяца назад. Уже несколько дней спокойно, но это, конечно, не говорит о стопроцентной безопасности. Мы предлагаем людям вернуться домой при изменении обстановки в лучшую сторону. Нужно возвращаться домой, нужно возвращаться на предприятия, нужно возвращать город к жизни. При ухудшении ситуации будем вывозить людей, но бросить своё жильё и город — неправильно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Пвр#Пункты ПВР#Приграничье#Шебекинцы#Спецоперация#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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