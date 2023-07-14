Шебекинцы пожаловались губернатору, что их выгоняют из ПВР «на верную гибель»

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» к главе региона обратилась жительница Шебекино, которая сейчас вынужденно находится в пункте временного размещения. По её информации, их «выгоняют из ПВР» и отправляют обратно в свои дома «на верную гибель».
Но Вячеслав Гладков успокоил жительницу и отметил, что никто никого не выгоняет.
Конечно, это не так. Никто никого не толкает на верную гибель. Люди спрашивают, когда можно будет вернуться обратно в свои дома, да и обстановка совсем другая, нежели полтора месяца назад. Уже несколько дней спокойно, но это, конечно, не говорит о стопроцентной безопасности. Мы предлагаем людям вернуться домой при изменении обстановки в лучшую сторону. Нужно возвращаться домой, нужно возвращаться на предприятия, нужно возвращать город к жизни. При ухудшении ситуации будем вывозить людей, но бросить своё жильё и город — неправильно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области