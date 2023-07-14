С электронным табло и пекарней: на «Родине» в Белгороде изменится остановка

Среди прочего на остановке появится электронное табло с расписанием автобусов. Здесь же установят торговый павильон с пекарней, точкой по продаже напитков. В целом остановка будет похожа на ту, которую ранее установили на улице Конева. При этом место остановки общественного транспорта и посадки пассажиров не изменится.