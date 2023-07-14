С электронным табло и пекарней: на «Родине» в Белгороде изменится остановка

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
В Белгороде начали ремонтировать остановочный комплекс на «Родине» со стороны госуниверситета. Рабочие уже закончили установку ограждений. Завершить ремонт планируют до конца августа, реконструкция пройдёт поэтапно.
Среди прочего на остановке появится электронное табло с расписанием автобусов. Здесь же установят торговый павильон с пекарней, точкой по продаже напитков. В целом остановка будет похожа на ту, которую ранее установили на улице Конева. При этом место остановки общественного транспорта и посадки пассажиров не изменится.
Ещё один павильон — для остановки пригородного транспорта — смонтируют осенью. Пока же не его месте оборудован строительный городок.
Ремонт продолжается и в подземном переходе на «Родине». Строителям предстоит заменить плитку, обновить потолок и освещение, установить новые торговые модули.
Ремонт продолжается и в подземном переходе на остановке «Стадион». Работы здесь планируется закончить до 15 сентября, на это время подземку перекрывать не будут.