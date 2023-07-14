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Рудгормаш пытается через суд взыскать с Яковлевского ГОКа больше 15 млн рублей долга

14 июля 2023, 05:53
Фото: 1MI
Иск был подан в Арбитражный суд Воронежской области. Компания также планирует взыскать с ГОКа неустойку и процент за пользование чужими средствами.

10 июля арбитражный суд Воронежской области принял исковое заявление ООО Управляющая компания «Рудгормаш» к ООО «Яковлевский ГОК». Компания планирует взыскать с ГОКа долг в размере 15 млн 444 тыс. рублей, неустойку в размере 1 млн 544 тыс. 400 рублей, а также процент за пользование чужими деньгами в 2 млн 706 тыс. 931 рубль.

Предварительное судебное заседание пройдёт 15 августа.

Стоит отметить, что ООО УК «Рудгормаш» было зарегистрировано в 2004 году в Воронеже. Компания занимается производством прочих машин специального назначения. Генеральным директором организации является Кирилл Чулков.

С Яковлевского ГОКа требуют 19 млн рублей
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#Алина Харина#Яковлевский ГОК#Суды#Иски#Долг#Неустойка#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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