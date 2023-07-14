Рудгормаш пытается через суд взыскать с Яковлевского ГОКа больше 15 млн рублей долга

10 июля арбитражный суд Воронежской области принял исковое заявление ООО Управляющая компания «Рудгормаш» к ООО «Яковлевский ГОК». Компания планирует взыскать с ГОКа долг в размере 15 млн 444 тыс. рублей, неустойку в размере 1 млн 544 тыс. 400 рублей, а также процент за пользование чужими деньгами в 2 млн 706 тыс. 931 рубль.