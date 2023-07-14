Ремонт школы в Белгороде сорван: виновата башкирская компания с миллиардным убытком?

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Сегодня утром Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ремонтировавшую школу №7 компанию заменят после того, как она не справилась с объёмом работ. По данным главы региона, на объекте трудились не более 20 человек, а подрядчик «пытался нам сорвать 1 сентября».
Теперь компании собираются выставить претензии. Журналисты выяснили, что речь идёт об ООО «Родной дом».
Зарегистрирована компания в Башкирии в 2018 году. Руководит и владеет ею некто Радик Шамсиев, который также, по данным СПАРК «Интерфакс», числится теперь и ликвидатором. Дело в том, что в отношении данного юридического лица возбуждено производство по делу о несостоятельности, или, иными словами, банкротстве. В ЕГРЮЛ соответствующие данные внесли 26 апреля.
Чистые убытки компании за 2022 год — 1,5 млрд рублей. Чистые активы также составляют минус 1,5 млрд рублей, а вот выручка «плюсовая» — 925 млн рублей.
За всё время существования «Родной дом» выступил поставщиком по двум госконтрактам. Один из них, за 2022 год, тоже прекращён по инициативе заказчика. Стоимость ремонта школы в Белгороде — 299 млн рублей. Заказчиком выступил УКС Белгородской области.