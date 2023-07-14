Ремонт школы в Белгороде сорван: виновата башкирская компания с миллиардным убытком?

Зарегистрирована компания в Башкирии в 2018 году. Руководит и владеет ею некто Радик Шамсиев, который также, по данным СПАРК «Интерфакс», числится теперь и ликвидатором. Дело в том, что в отношении данного юридического лица возбуждено производство по делу о несостоятельности, или, иными словами, банкротстве. В ЕГРЮЛ соответствующие данные внесли 26 апреля.