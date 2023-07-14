Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Изображение материала

Ремонт школы в Белгороде сорван: виновата башкирская компания с миллиардным убытком?

14 июля 2023, 15:12
Фото: 1MI

Сорвавший сроки капремонта школы в Белгороде подрядчик находится на грани банкротства

Компанию, проводившую капитальный ремонт школы № 7 на улице Железнякова, поменяют после срыва сроков. Журналисты Бел.Ру выяснили, что за организация чуть не испортила 1 сентября детям Белгорода.

Сегодня утром Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ремонтировавшую школу №7 компанию заменят после того, как она не справилась с объёмом работ. По данным главы региона, на объекте трудились не более 20 человек, а подрядчик «пытался нам сорвать 1 сентября».

Теперь компании собираются выставить претензии. Журналисты выяснили, что речь идёт об ООО «Родной дом».

Зарегистрирована компания в Башкирии в 2018 году. Руководит и владеет ею некто Радик Шамсиев, который также, по данным СПАРК «Интерфакс», числится теперь и ликвидатором. Дело в том, что в отношении данного юридического лица возбуждено производство по делу о несостоятельности, или, иными словами, банкротстве. В ЕГРЮЛ соответствующие данные внесли 26 апреля.

Чистые убытки компании за 2022 год — 1,5 млрд рублей. Чистые активы также составляют минус 1,5 млрд рублей, а вот выручка «плюсовая» — 925 млн рублей.

За всё время существования «Родной дом» выступил поставщиком по двум госконтрактам. Один из них, за 2022 год, тоже прекращён по инициативе заказчика. Стоимость ремонта школы в Белгороде — 299 млн рублей. Заказчиком выступил УКС Белгородской области.

В Белгороде сменят подрядчика, сорвавшего сроки по капремонту школы № 7
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд отклонил апелляции «Флагмана» и «Строй-Белогорье» по спору о полигоне ТКОПотерявшие жильё шебекинцы могут остаться без компенсации из-за сторонних подрядчиковБелгородский водоканал подал в суд иск к индустриальному колледжу на 52 млн рублей
#Артем Черненко#Эксклюзив#Общество#Школа#Капремонт#Подрядчик#Родной дом#Белгородская область#Башкирия
Подпишитесь
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве авто в Белгороде
Сегодня, 11:37
Реконструкция улицы Преображенской в Белгороде: чего от неё ждать?
Сегодня, 14:43
С электронным табло и пекарней: на «Родине» в Белгороде изменится остановка
Сегодня, 12:40
Когда прекратятся дожди? Синоптики рассказали о погоде в Белгороде
Сегодня, 08:51
За гибель рабочих на фортификационных сооружениях будут выплачивать по 5 млн рублей
Сегодня, 12:10