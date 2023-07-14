Ректор московского автодорожного вуза Ажгиревич стал частью команды Hyper

В Нижнем Новгороде организация уже провела мероприятия в рамках комплексной программы развития электротранспорта. В результате нижегородский таксопарк был пополнен двумя сотнями электромобилей. Также при поддержке Hyper в городе построили сорок четыре быстрых зарядных станции для этого вида транспорта. Аналогичные программы компания намерена реализовать и в других субъектах, в том числе в Перми и Свердловской области.