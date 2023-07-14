Ректор московского автодорожного вуза Ажгиревич стал частью команды Hyper

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Hyper занимается строительством сети зарядных станций для электромобилей и развитием этого рынка в России. Ажгиревич отметил высокие темпы развития отечественного рынка электромобильности, а стартап Hyper охарактеризовал как один из наиболее успешных в этой сфере, пишет издание mkset.ru.
По словам главы вуза, активно развивающийся рынок электромобильности значительно влияет и на смежные отрасли. Перспективы стартапа очевидны. Сегодня Hyper — один из самых стремительно растущих в стране в сфере электродвижения, отметил Ажгиревич.
Московский автодорожный университет будет принимать участие в научно-технической поддержке проектов, которые запускает Hyper. Студенты, участвующие в работе по развитию электромобильности, смогут получить практический опыт в этом направлении.
Как отметил основатель и гендиректор Hyper Алексей Тихонов, сотрудничество с МАДИ позволит улучшить компетенции компании в области направления, связанного с переходом транспорта на электротягу.
В Нижнем Новгороде организация уже провела мероприятия в рамках комплексной программы развития электротранспорта. В результате нижегородский таксопарк был пополнен двумя сотнями электромобилей. Также при поддержке Hyper в городе построили сорок четыре быстрых зарядных станции для этого вида транспорта. Аналогичные программы компания намерена реализовать и в других субъектах, в том числе в Перми и Свердловской области.
Помимо этого, Hyper активно работает над привлечением частных инвестиций, чтобы профинансировать реализацию своих проектов. Так, компания намерена привлечь 127 миллионов рублей путем размещения акций на инвестплатформе Zorko. Планируется, что ценные бумаги будут размещены до 15 августа. В итоге общая стоимость компании должна составить 2,5 миллиарда рублей.