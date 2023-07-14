Реконструкция улицы Преображенской в Белгороде: чего от неё ждать?

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
В Белгороде планируют реконструкцию улицы Преображенской. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) объяснили основные решения по ней. Однако окончательно концепцию пока не определили.
В планах — ввести полосу для общественного транспорта. Специалисты считают, что это необходимо для комфорта людей, которые ездят на автобусах. Выделенка позволит ехать при минимальных отклонениях от графика движения, а значит, быстро добраться до места назначения. Также это даст возможность физически разделить потоки общественного и иного транспорта. Это повысит как безопасность, так и скорость потока личного автотранспорта. В случае ЧП полосу сможет использовать спецтранспорт для объезда.
Помимо этого, планируется организовать движение личного автотранспорта по двум полосам вместо четырёх. Как пояснили в ЦОДД, для движения на перегонах используется только две полосы из четырёх возможных. В связи с этим предлагается организовать выделенную полосу и дополнительные парковочные места по левой стороне проезжей части. На перекрёстках запланировано локальное уширение с организацией право- и левоповоротных полос.
Ещё при реконструкции хотят организовать дополнительные пешеходные переходы на перегонах между пересечениями. Дело в том, что остановки зачастую находятся на середине перегона между пересечениями. Это создаёт неудобства и заставляет горожан нарушать ПДД или идти дольше.
Ранее стало известно, что на улице Преображенской в Белгороде организуют выделенку для автобусов. На участке хотят ввести зону ограничения скоростного режима 40 км/ч, обустроить велодорожку, поставить новые светофоры. Должны появиться дополнительные пешеходные переходы и новая остановка общественного транспорта.
По поводу реконструкции высказался эксперт. Член общественного совета при минтрансе региона Константин Кошкин сообщил, что накануне прошло заседание совета общественности. И у Кошкина возникло несколько вопросов. В частности, к велодорожке:
«На Преображенской планируется устройство отдельной велодорожки от Вокзальной к Белгородскому „Арбату“. Отлично! А после Арбата едем по тротуару?» — пишет Кошкин.
И это не единственная проблема. Ямы и люки на дорогах должны убирать во избежание повреждений. Это, конечно, касается и велодорожек, отмечает Кошкин. Он надеется, что их заделают быстрее, чем на улице Губкина, где работы велись полгода и толком не завершились. Несмотря на то, что в Белгорблагоустройстве утверждают о понимании о велокаркасе, возникает вопрос «кусочности», ведь такая ситуация как раз вырисовывается на Преображенской.
Что до самого проведения заседания общественности, широкого анонсирования не было.
«Ни о дате проведения заседания, ни иной информации в открытом доступе не было. „Публичность“ закончилась? <…> А вопросы обсуждались важные. При этом вопрос синхронизации каркаса и графиков ремонта УДС, о котором твердим который год, не обсуждался», — заключил член общественного совета.