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Реконструкция улицы Преображенской в Белгороде: чего от неё ждать?

14 июля 2023, 14:43
Фото: 1MI

В ЦОДД объяснили смысл планируемых нововведений на Преображенской в Белгороде

В белгородском Центре организации дорожного движения объяснили озвученные решения по реконструкции улицы. Однако окончательно концепция пока не определена.

В Белгороде планируют реконструкцию улицы Преображенской. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) объяснили основные решения по ней. Однако окончательно концепцию пока не определили.

В планах — ввести полосу для общественного транспорта. Специалисты считают, что это необходимо для комфорта людей, которые ездят на автобусах. Выделенка позволит ехать при минимальных отклонениях от графика движения, а значит, быстро добраться до места назначения. Также это даст возможность физически разделить потоки общественного и иного транспорта. Это повысит как безопасность, так и скорость потока личного автотранспорта. В случае ЧП полосу сможет использовать спецтранспорт для объезда.

Помимо этого, планируется организовать движение личного автотранспорта по двум полосам вместо четырёх. Как пояснили в ЦОДД, для движения на перегонах используется только две полосы из четырёх возможных. В связи с этим предлагается организовать выделенную полосу и дополнительные парковочные места по левой стороне проезжей части. На перекрёстках запланировано локальное уширение с организацией право- и левоповоротных полос.

Ещё при реконструкции хотят организовать дополнительные пешеходные переходы на перегонах между пересечениями. Дело в том, что остановки зачастую находятся на середине перегона между пересечениями. Это создаёт неудобства и заставляет горожан нарушать ПДД или идти дольше.

Ранее стало известно, что на улице Преображенской в Белгороде организуют выделенку для автобусов. На участке хотят ввести зону ограничения скоростного режима 40 км/ч, обустроить велодорожку, поставить новые светофоры. Должны появиться дополнительные пешеходные переходы и новая остановка общественного транспорта.

Фото: ЦОДД | Белгород

По поводу реконструкции высказался эксперт. Член общественного совета при минтрансе региона Константин Кошкин сообщил, что накануне прошло заседание совета общественности. И у Кошкина возникло несколько вопросов. В частности, к велодорожке:

«На Преображенской планируется устройство отдельной велодорожки от Вокзальной к Белгородскому „Арбату“. Отлично! А после Арбата едем по тротуару?» — пишет Кошкин.

И это не единственная проблема. Ямы и люки на дорогах должны убирать во избежание повреждений. Это, конечно, касается и велодорожек, отмечает Кошкин. Он надеется, что их заделают быстрее, чем на улице Губкина, где работы велись полгода и толком не завершились. Несмотря на то, что в Белгорблагоустройстве утверждают о понимании о велокаркасе, возникает вопрос «кусочности», ведь такая ситуация как раз вырисовывается на Преображенской.

Что до самого проведения заседания общественности, широкого анонсирования не было.

«Ни о дате проведения заседания, ни иной информации в открытом доступе не было. „Публичность“ закончилась? <…> А вопросы обсуждались важные. При этом вопрос синхронизации каркаса и графиков ремонта УДС, о котором твердим который год, не обсуждался», — заключил член общественного совета.

В центре Белгорода появится ещё одна выделенная полоса для автобусов. Где именно?
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