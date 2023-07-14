Реконструкция улицы Преображенской в Белгороде: чего от неё ждать?

И это не единственная проблема. Ямы и люки на дорогах должны убирать во избежание повреждений. Это, конечно, касается и велодорожек, отмечает Кошкин. Он надеется, что их заделают быстрее, чем на улице Губкина, где работы велись полгода и толком не завершились. Несмотря на то, что в Белгорблагоустройстве утверждают о понимании о велокаркасе, возникает вопрос «кусочности», ведь такая ситуация как раз вырисовывается на Преображенской.