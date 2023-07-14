При взрыве машины в Белгороде пострадал трёхлетний ребёнок

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
При взрыве машины в Белгороде пострадал трёхлетний малыш. В момент происшествия ребёнок шёл вместе с мамой по тротуару, сообщил мэр Валентин Демидов.
Ряд источников в Сети сообщает, что самодельное взрывное устройство прикрепили к днищу Chevrolet Cruze. Принадлежал автомобиль пострадавшему.
Осколки СВУ случайно задели проходивших мимо женщину с ребёнком. Как сообщает Telegram-канал SHOT, причиной происшествия могло стать покушение на мужчину. Кто и по какой причине хотел подорвать белгородца, не сообщается.
Официальной информации на этот счёт не было. С причинами происшествия пока разбираются следственные органы.
По информации мэра Валентина Демидова, взрыв прогремел, когда авто начало движение.