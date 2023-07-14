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При взрыве машины в Белгороде пострадал трёхлетний ребёнок

14 июля 2023, 09:25
Фото: 1MI
В результате происшествии пострадали три человека. Их всех госпитализировали. Официальной информации о причинах происшествия пока нет.
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Взрыв

При взрыве машины в Белгороде пострадал трёхлетний малыш. В момент происшествия ребёнок шёл вместе с мамой по тротуару, сообщил мэр Валентин Демидов.

Ряд источников в Сети сообщает, что самодельное взрывное устройство прикрепили к днищу Chevrolet Cruze. Принадлежал автомобиль пострадавшему.

Осколки СВУ случайно задели проходивших мимо женщину с ребёнком. Как сообщает Telegram-канал SHOT, причиной происшествия могло стать покушение на мужчину. Кто и по какой причине хотел подорвать белгородца, не сообщается.

Официальной информации на этот счёт не было. С причинами происшествия пока разбираются следственные органы.

По информации мэра Валентина Демидова, взрыв прогремел, когда авто начало движение.

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