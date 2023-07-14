Правоохранители пока не комментируют информацию о взрыве авто в Белгороде

На Железнодорожной в Белгороде произошёл врыв в авто, когда транспорт начал движение. Мужчина, находившийся в машине, получил осколочное ранение бедра. Кроме того, пострадала мама и трёхлетний ребёнок, которые шли в этот момент по тротуару.