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Партнёры и друзья: БГТУ им. Шухова продолжает сотрудничество с Сербией

14 июля 2023, 14:00
Фото Виктории Ряпухиной, директора Сербского ресурсного центра
Сербский ресурсный центр БГТУ им. В. Г. Шухова активно сотрудничает с Академией технического и педагогического профессионального образования Республики Сербия. Взаимодействие ведётся по нескольким направлениям.

Напомним, академия была образована на базе Высшей технической школы профессионального образования в городе Ниш — партнёра Белгородского технологического университета с 2016 года. Инициаторами установления официальных связей тогда стали студенты Александр Лакетич и Немања Лакетић, которые после окончания бакалавриата в Сербии продолжили обучение в магистратуре и аспирантуре Технолога.

На сегодняшний день реализуется программа международного студенческого обмена, участниками которой уже стали 29 человек, взаимная публикационная деятельность, благодаря проекту «Книга в дар» новыми изданиями пополнились библиотеки в Нише и Сербском ресурсном центре БГТУ им. В. Г. Шухова. Специально для сербских коллег заведующий кафедрой экспертизы и управления недвижимостью, кандидат технических наук, доцент Андрей Наумов прочитал цикл лекций. Установилась добрая традиция обмена экспонатами для культурных экспозиций.

Фото Виктории Ряпухиной, директора Сербского ресурсного центраФото Виктории Ряпухиной, директора Сербского ресурсного центра
Фото Виктории Ряпухиной, директора Сербского ресурсного центраФото Виктории Ряпухиной, директора Сербского ресурсного центра
Фото Виктории Ряпухиной, директора Сербского ресурсного центраФото Виктории Ряпухиной, директора Сербского ресурсного центра
Фото Виктории Ряпухиной, директора Сербского ресурсного центра
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