Партнёры и друзья: БГТУ им. Шухова продолжает сотрудничество с Сербией

Posted 14 июля 2023, 14:00
Published 14 июля 2023, 14:00
Modified 14 июля 2023, 14:00
Updated 14 июля 2023, 14:00
Напомним, академия была образована на базе Высшей технической школы профессионального образования в городе Ниш — партнёра Белгородского технологического университета с 2016 года. Инициаторами установления официальных связей тогда стали студенты Александр Лакетич и Немања Лакетић, которые после окончания бакалавриата в Сербии продолжили обучение в магистратуре и аспирантуре Технолога.
На сегодняшний день реализуется программа международного студенческого обмена, участниками которой уже стали 29 человек, взаимная публикационная деятельность, благодаря проекту «Книга в дар» новыми изданиями пополнились библиотеки в Нише и Сербском ресурсном центре БГТУ им. В. Г. Шухова. Специально для сербских коллег заведующий кафедрой экспертизы и управления недвижимостью, кандидат технических наук, доцент Андрей Наумов прочитал цикл лекций. Установилась добрая традиция обмена экспонатами для культурных экспозиций.