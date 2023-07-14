Партнёры и друзья: БГТУ им. Шухова продолжает сотрудничество с Сербией

На сегодняшний день реализуется программа международного студенческого обмена, участниками которой уже стали 29 человек, взаимная публикационная деятельность, благодаря проекту «Книга в дар» новыми изданиями пополнились библиотеки в Нише и Сербском ресурсном центре БГТУ им. В. Г. Шухова. Специально для сербских коллег заведующий кафедрой экспертизы и управления недвижимостью, кандидат технических наук, доцент Андрей Наумов прочитал цикл лекций. Установилась добрая традиция обмена экспонатами для культурных экспозиций.