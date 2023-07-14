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Posted 14 июля 2023, 14:00

Published 14 июля 2023, 14:00

Modified 14 июля 2023, 14:00

Updated 14 июля 2023, 14:00

Партнёры и друзья: БГТУ им. Шухова продолжает сотрудничество с Сербией

14 июля 2023, 14:00
Сербский ресурсный центр БГТУ им. В. Г. Шухова активно сотрудничает с Академией технического и педагогического профессионального образования Республики Сербия. Взаимодействие ведётся по нескольким направлениям.

Напомним, академия была образована на базе Высшей технической школы профессионального образования в городе Ниш — партнёра Белгородского технологического университета с 2016 года. Инициаторами установления официальных связей тогда стали студенты Александр Лакетич и Немања Лакетић, которые после окончания бакалавриата в Сербии продолжили обучение в магистратуре и аспирантуре Технолога.

На сегодняшний день реализуется программа международного студенческого обмена, участниками которой уже стали 29 человек, взаимная публикационная деятельность, благодаря проекту «Книга в дар» новыми изданиями пополнились библиотеки в Нише и Сербском ресурсном центре БГТУ им. В. Г. Шухова. Специально для сербских коллег заведующий кафедрой экспертизы и управления недвижимостью, кандидат технических наук, доцент Андрей Наумов прочитал цикл лекций. Установилась добрая традиция обмена экспонатами для культурных экспозиций.

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