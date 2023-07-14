Остерегайтесь «диареи путешественника» при поездке на курорт

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Заведующая отделом организации медицинской профилактики Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Инна Ремешило дала рекомендации белгородцам, которые планируют отправиться на курорты. По словам врача, путешественникам не стоит в большом количестве употреблять незнакомую еду.
После употребления непривычной еды для организма можно заработать так называемую «диарею путешественника».
Отметим, что причинами развития такой диареи может стать и неочищенная питьевая вода.
Также белгородцам рекомендовали во время жары пить больше обычной воды комнатной температуры и не употреблять алкоголь. Купаться необходимо только в оборудованных местах, где воду проверяли на наличие инфекций.