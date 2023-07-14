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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

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Остерегайтесь «диареи путешественника» при поездке на курорт

14 июля 2023, 13:25
Фото: Midjourney

Белгородский врач рассказала, как избежать «диареи путешественника» на курорте

Туристам рекомендовали не употреблять в большом количестве незнакомую еду. Подробнее — в материале.

Заведующая отделом организации медицинской профилактики Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Инна Ремешило дала рекомендации белгородцам, которые планируют отправиться на курорты. По словам врача, путешественникам не стоит в большом количестве употреблять незнакомую еду.

После употребления непривычной еды для организма можно заработать так называемую «диарею путешественника».

Отметим, что причинами развития такой диареи может стать и неочищенная питьевая вода.

Также белгородцам рекомендовали во время жары пить больше обычной воды комнатной температуры и не употреблять алкоголь. Купаться необходимо только в оборудованных местах, где воду проверяли на наличие инфекций.

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