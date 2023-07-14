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Posted 14 июля, 14:33

Published 14 июля, 14:33

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

На Форуме будущих технологий продемонстрировали межвузовскую квантовую связь

На Форуме будущих технологий продемонстрировали межвузовскую квантовую связь

14 июля 2023, 14:33
Фото: 1MI
На Форуме будущих технологий успешно состоялся первый пилотный сеанс связи между Московским государственным университетом (МГУ) и Университетом Лобачевского в Нижнем Новгороде.

Создание данной межуниверситетской сети стало возможным благодаря успешной реализации открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») дорожной карты «Квантовые коммуникации», в рамках которой формируется обширная магистральная квантовая сеть в России. Также планируется присоединение к проекту трех других российских университетов: МТУСИ, МИСИС и ИТМО, находящихся в Москве и Санкт-Петербурге. В перспективе присоединятся университеты и научные центры Казани, Самары, Челябинска и других регионов России.

В этом проекте, помимо ОАО «РЖД», также участвуют Министерство образования и науки Российской Федерации, Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской академии наук и компания «Иннопрактика».

«По инициативе МГУ имени М. В. Ломоносова в дорожную карту „Квантовые коммуникации“ включен проект межуниверситетской квантовой сети. Создание этого проекта — важный этап в развитии сектора квантовых коммуникаций в нашей стране. Важно отметить, что МУКС реализуется на оборудовании только российских производителей. На подобных проектах вырабатываются и отлаживаются технические решения практического использования квантовых технологий и создается поле возможностей для профессиональной карьеры будущих ученых и инженеров», — отметила генеральный директор негосударственного института развития «Иннопрактика» Катерина Тихонова.

«Соединение университетов в единую сеть даст взрывной эффект для роста отрасли. Благодаря активному привлечению молодых ученых у нас появляется намного больше компетенций, и это позволит реализовать мероприятия нашей дорожной карты в более сжатые сроки, чем это обозначено сейчас в документе», — заявил генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Согласно плану мероприятий дорожной карты, в 2024 году будет создан и запущен первый постоянный участок межуниверситетской квантовой сети. Далее она будет расширяться по мере строительства магистральной квантовой сети РЖД.

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