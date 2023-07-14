На Форуме будущих технологий продемонстрировали межвузовскую квантовую связь

Posted 14 июля, 14:33
Published 14 июля, 14:33
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Создание данной межуниверситетской сети стало возможным благодаря успешной реализации открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») дорожной карты «Квантовые коммуникации», в рамках которой формируется обширная магистральная квантовая сеть в России. Также планируется присоединение к проекту трех других российских университетов: МТУСИ, МИСИС и ИТМО, находящихся в Москве и Санкт-Петербурге. В перспективе присоединятся университеты и научные центры Казани, Самары, Челябинска и других регионов России.
В этом проекте, помимо ОАО «РЖД», также участвуют Министерство образования и науки Российской Федерации, Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской академии наук и компания «Иннопрактика».
«По инициативе МГУ имени М. В. Ломоносова в дорожную карту „Квантовые коммуникации“ включен проект межуниверситетской квантовой сети. Создание этого проекта — важный этап в развитии сектора квантовых коммуникаций в нашей стране. Важно отметить, что МУКС реализуется на оборудовании только российских производителей. На подобных проектах вырабатываются и отлаживаются технические решения практического использования квантовых технологий и создается поле возможностей для профессиональной карьеры будущих ученых и инженеров», — отметила генеральный директор негосударственного института развития «Иннопрактика» Катерина Тихонова.
«Соединение университетов в единую сеть даст взрывной эффект для роста отрасли. Благодаря активному привлечению молодых ученых у нас появляется намного больше компетенций, и это позволит реализовать мероприятия нашей дорожной карты в более сжатые сроки, чем это обозначено сейчас в документе», — заявил генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.
Согласно плану мероприятий дорожной карты, в 2024 году будет создан и запущен первый постоянный участок межуниверситетской квантовой сети. Далее она будет расширяться по мере строительства магистральной квантовой сети РЖД.