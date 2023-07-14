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Posted 14 июля, 14:10

Published 14 июля, 14:10

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

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Металлоинвест увеличит на 700 млн рублей поддержку Белгородской области

14 июля 2023, 14:10
Фото: Александр Белашов
Компания «Металлоинвест» и Правительство Белгородской области подписали дополнительное соглашение к программе мероприятий социально-экономического партнерства на 2023 год.

Дополнительные инвестиции Металлоинвеста в проекты устойчивого развития региона составят более 700 млн рублей, Белгородская область увеличит свой вклад на 210 млн рублей.

Таким образом, общий объем программы в 2023 году составит более 4,7 млрд рублей, в том числе более 2 млрд рублей — средства Компании, 2,7 млрд рублей — Белгородской области.

«Мы должны оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию при этом без ущерба тем проектам, которые уже давно ждут жители региона, — сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. — Дополнительная поддержка от Металлоинвеста поможет нам в полной мере реализовать намеченные планы и провести подготовку к началу нового учебного года».

«Развитие Металлоинвеста неразрывно связано с устойчивостью и благополучием регионов, где работают и живут наши сотрудники, их родные и близкие, — отметил генеральный директор Компании Назим Эфендиев. — Ежегодно мы с областными властями и жителям наших городов определяем приоритетные проекты для социальных инвестиций, и весной подписали программу социально-экономического партнерства с Белгородской областью на 2023 год. Сегодня мы рады оказать Белгородчине дополнительную поддержку и подставить плечо в связи с новыми вызовами, с которыми столкнулся регион. На решение наиболее актуальных вопросов мы направим 500 млн рублей, также поддержим образовательные учреждения, инвестируем дополнительные средства в строительство объектов для отдыха и здорового образа жизни в Старом Осколе и Губкине».

За счет привлечения дополнительных средств Компании в Старом Осколе в этом году продолжится благоустройство парка Победы и реконструкция набережной реки Оскол. Будет построен спортивный кластер на территории общеобразовательной школы №6.

В Губкине будет открыт каток в микрорайоне Журавлики. Начнется строительство художественной школы и плавательного бассейна с 50-метровыми дорожками.

Дополнительные средства Белгородской области будут направлены на ремонт автомобильных дорог и благоустройство микрорайона Южный.

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