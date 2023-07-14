Главный связующий

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
На сменном обходе Виталий Ворфоломеев по изменению гула может понять, что редуктор одного из агрегатов обжиговой машины работает не так, как раньше. Наблюдая за вращением чашевых окомкователей, сразу замечает, стоит ли убавить или усилить обороты. Одного взгляда на монитор в операторской участка ему достаточно, чтобы разобраться в обилии данных и понять, насколько хорошо идёт технологический процесс.
Видеть и понимать все эти детали для агломератчика важно. Именно он отвечает за выпуск продукции с точно заданными параметрами по химическому составу и физическим свойствам, а также за исправность систем окомкования и обжига.
По совету отца Виталий решил посвятить себя профессии бурильщика. Парнишка поступил в лицей и освоил эту науку. Но к моменту трудоустройства на Лебединском ГОКе все вакансии уже были заняты. Зато рабочие руки были нужны на фабрике окомкования. Здесь даже организовали учебные курсы для тех, кто хотел освоить это направление производства. Паренёк не стал дожидаться свободных мест в горнодобывающем секторе комбината и решил переквалифицироваться в металлурги. Начинал машинистом конвейера. Через год стал управлять чашевым окомкователем. Заодно попал «под крыло» одного из асов производства.
— Моим наставником стал Александр Петрович Лукин — машинист пятого разряда, самый опытный специалист, который на тот момент проработал в цехе дольше всех. Благодаря ему я освоил и механическую часть оборудования, и детали процесса формирования окатышей, — рассказывает Виталий. — И очень хорошо, что был такой учитель. Почему? Агломератчиком нужно вырасти, а сделать это можно только изучив технологию от и до. Мне повезло: после попробовал себя ещё и в роли горнового, потом агломератчика пятого разряда. Впоследствии дорос до шестого.
— Я курирую не только стадию обжига окатышей, — рассказывает Виталий. — Отслеживаю все этапы, начиная с загрузки шихты в бункера первой и второй машины. Вместе с коллегами смотрю, что там по сырью: какой процент влажности, содержания серы и кремния. Сразу прикидываем, как будем компенсировать избыток или недостаток чего-то, как регулировать нагрузку на оборудование, чтобы обеспечить выполнение плана.
На окомковании он наблюдает за тем, чтобы окатыши формировались нужных размеров и прочности. Вместе с машинистом корректирует, если что-то не так. На обжиге оператор помогает ему проследить за правильной укладкой слоя, температурным режимом, подачей газа и воздуха, расходом энергоресурсов, работой горелок…
— И, конечно, я всегда проверяю готовую продукцию, — говорит Ворфоломеев.
Ему помогает сплочённая команда из 14 человек. Среди них — машинисты конвейеров и окомкователей, операторы пульта управления, горновые и агломератчики пятого разряда. Сам же Виталий — основной помощник мастера.
— Он у нас самый лучший! — говорит оператор пульта управления Елена Лазарева. — В течение смены осматривает всё оборудование. Если на каком-то участке неполадки — Виталий уже там: разбирается в причинах и помогает устранять. Общаться с ним легко. И есть чему поучиться.
Накануне профессионального праздника Ворфоломеева отметили благодарностью областного министерства экономического развития и промышленности.
— Это показатель, что руководители замечают твой труд. Но, поверьте, ещё приятнее заканчивать рабочую смену, понимая: всё прошло гладко, без поломок и травм. И мы выпустили отличные партии окатышей, — считает агломератчик 6 разряда.
«Профессия позволяет совмещать задачи руководителя и рабочего. Вот с машинистом окомкователя решаем, как компенсировать повышенную влажность шихты. А через несколько минут могу уже вместе со слесарями на каком-нибудь узле ремонтируемого оборудования гайки крутить. Хороший баланс умственной и физической работы».
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова