Главный связующий

— Моим наставником стал Александр Петрович Лукин — машинист пятого разряда, самый опытный специалист, который на тот момент проработал в цехе дольше всех. Благодаря ему я освоил и механическую часть оборудования, и детали процесса формирования окатышей, — рассказывает Виталий. — И очень хорошо, что был такой учитель. Почему? Агломератчиком нужно вырасти, а сделать это можно только изучив технологию от и до. Мне повезло: после попробовал себя ещё и в роли горнового, потом агломератчика пятого разряда. Впоследствии дорос до шестого.