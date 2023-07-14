Гладков проверил капремонт школ в Белгороде: есть предложение делиться хорошим опытом

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Так, во время проверки губернатора у нескольких учреждений был обнаружен реальный риск срыва установленных сроков. Речь идёт о лицее №9, детском саду №23, а также о школах №37 и №7. Теперь за ними будут вести ежедневный контроль, а в седьмой школе недобросовестный подрядчик был даже удалён с места работ.
Будем выставлять подрядчику финансовые претензии в судебном порядке. Если строительная организация не хочет или не умеет работать, то к государственным объектам её и близко никто не подпустит. Сейчас региональный Минстрой будет принимать все меры, чтобы как можно скорее возобновить работы и сдать объект в срок.
Вячеслав Гладков
Не всё гладко и в 23-ем детском саду: там был выявлен брак, который вскоре должны устранить.
В детском саду №23 заведующая показала, что в одной из спален есть течь с потолка. Со слов подрядчика, это был конденсат. Дал поручение управлению капитального строительства — перепроверили. Оказался всё-таки брак.
Вячеслав Гладков
В школах №45, №31 и №11 работы идут пока что согласно графику. Кроме того, правильный и результативный подход к капремонту на отдельных объектах могут впоследствии растиражировать на всю область. Так, например, в 45-й школе смогли не только качественно подойти к обновлению интерьеров, но и сохранили мраморные полы. В связи с этим Гладков предложил директорам школ и детсадов проанализировать наиболее и наименее удачные практики.
Мы впервые начали привлекать коллективы школ и детских садов к стратегии разработки концепции капитального ремонта и строительства. Где-то это принесло хорошие результаты, где-то не очень. Необходимо поделиться опытом, чтобы на следующем этапе капремонта образовательных учреждений у нас выросло качество. Все ошибки должны быть учтены.
Вячеслав Гладков
Всего в 2022 году по инициативе Вячеслава Гладкова капремонт начался у 12 школ и 10 детских садов Белгорода.