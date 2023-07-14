Гладков проверил капремонт школ в Белгороде: есть предложение делиться хорошим опытом

В школах №45, №31 и №11 работы идут пока что согласно графику. Кроме того, правильный и результативный подход к капремонту на отдельных объектах могут впоследствии растиражировать на всю область. Так, например, в 45-й школе смогли не только качественно подойти к обновлению интерьеров, но и сохранили мраморные полы. В связи с этим Гладков предложил директорам школ и детсадов проанализировать наиболее и наименее удачные практики.