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Двух убитых мужчин в военной форме обнаружили в Воронежской области

14 июля 2023, 17:36
Фото: 1MI
Личности мужчин ещё не установили, однако известно, что погибли они от огнестрельных ранений, сообщили в Telegram-канале Baza.
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Военные

Мужчин с огнестрельными ранениями обнаружили утром 6 июля рядом с селом Оськино в Воронежской области: недалеко от автодороги «Воронеж — Луганск» в Хохольском районе.

По данным Telegram-канала Baza, мужчины были одеты в военную форму, но никаких документов при них не нашли. Недалеко от них также обнаружили уазик «буханка», внутри которого было оружие.

Уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Личности мужчин пока не установлены.

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#Александра Склярова#Военные#Убитые#Происшествия#Воронежская область
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