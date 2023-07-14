Двух убитых мужчин в военной форме обнаружили в Воронежской области

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Мужчин с огнестрельными ранениями обнаружили утром 6 июля рядом с селом Оськино в Воронежской области: недалеко от автодороги «Воронеж — Луганск» в Хохольском районе.
По данным Telegram-канала Baza, мужчины были одеты в военную форму, но никаких документов при них не нашли. Недалеко от них также обнаружили уазик «буханка», внутри которого было оружие.
Уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Личности мужчин пока не установлены.