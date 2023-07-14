Что известно о подозреваемом в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар»

Во время судебного заседания Денисенко заявлял, что не сотрудничал и никак не связан со спецслужбами Украины. Мотив, по его словам, был личным. Известно, что суд решил удовлетворить ходатайство о заключении Денисенко под стражу. Его решили арестовать до 10 сентября.