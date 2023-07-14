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Published Сегодня, 13:04

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Updated Сегодня, 13:06

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Что известно о подозреваемом в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар»

14 июля 2023, 13:04
Фото: 1MI
Сергей Денисенко родился на Украине и был временно зарегистрирован в Белгородской области.

Сергея Денисенко 1959 года рождения подозревают в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого.

Ранее в следственном комитете России сообщили о задержании подозреваемого. У него нашли пистолет с глушителем. По предварительным данным, с помощью него он совершил убийство. Отметим, что подозреваемый свою вину признал.

Во время судебного заседания Денисенко заявлял, что не сотрудничал и никак не связан со спецслужбами Украины. Мотив, по его словам, был личным. Известно, что суд решил удовлетворить ходатайство о заключении Денисенко под стражу. Его решили арестовать до 10 сентября.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, озвученную в судебном заседании, Сергей Денисенко женат, имеет на иждивении двух малолетних и двух несовершеннолетних детей. Мужчина родился в Сумской области. Временно зарегистрирован в Белгородской области, но проживал в Туапсе. Имеет двойное гражданство — России и Украины.

Также в Сети сообщается о том, что Денисенко был президентом Федерации карате Украины, заслуженный тренер и мастер спорта.

На днях в RT выяснили, что в 2022 году подозреваемый чествовал в Буче украинских военных.

Напомним, что об убийстве Станислава Ржицкого стало известно 10 июля. Его застрелили в спину во время пробежки. До работы в мэрии Ржицкий был командиром подлодки «Краснодар».

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#Алина Харина#Сергей Денисенко#Станислав Ржицкий#Суды#Арест#Подозреваемый#Происшествия#Белгородская область#Краснодарский край
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