Что известно о подозреваемом в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар»

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Сергея Денисенко 1959 года рождения подозревают в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого.
Ранее в следственном комитете России сообщили о задержании подозреваемого. У него нашли пистолет с глушителем. По предварительным данным, с помощью него он совершил убийство. Отметим, что подозреваемый свою вину признал.
Во время судебного заседания Денисенко заявлял, что не сотрудничал и никак не связан со спецслужбами Украины. Мотив, по его словам, был личным. Известно, что суд решил удовлетворить ходатайство о заключении Денисенко под стражу. Его решили арестовать до 10 сентября.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, озвученную в судебном заседании, Сергей Денисенко женат, имеет на иждивении двух малолетних и двух несовершеннолетних детей. Мужчина родился в Сумской области. Временно зарегистрирован в Белгородской области, но проживал в Туапсе. Имеет двойное гражданство — России и Украины.
Также в Сети сообщается о том, что Денисенко был президентом Федерации карате Украины, заслуженный тренер и мастер спорта.
На днях в RT выяснили, что в 2022 году подозреваемый чествовал в Буче украинских военных.
Напомним, что об убийстве Станислава Ржицкого стало известно 10 июля. Его застрелили в спину во время пробежки. До работы в мэрии Ржицкий был командиром подлодки «Краснодар».