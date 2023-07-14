Бытовой конфликт мог стать причиной подрыва автомобиля Белгороде

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
После взрыва машины в Белгороде возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, совершённого общеопасным способом. Взрыв произошёл днём 14 июля на улице Железнодорожной. Пострадали три человека.
По предварительным данным, на улице Железнодорожной в момент движения легкового автомобиля сдетонировало неустановленное взрывное устройство. Предположительно, оно находилось под днищем машины.
Из-за взрыва пострадали водитель 1987 года рождения, а также проходившая мимо 31-летняя женщина с трёхлетним ребёнком. Их в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
Основной версией, которую рассматривает следствие, стал бытовой конфликт. На месте продолжает работать группа следователей и следователей-криминалистов регионального управления СК. Обстоятельства происшествия устанавливаются.