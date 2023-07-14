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Бытовой конфликт мог стать причиной подрыва автомобиля Белгороде

14 июля 2023, 13:17
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Взрыв автомобиля в Белгороде

По факту взрыва машины в Белгороде возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили по факту покушения на убийство, совершённого общеопасным способом. Следствие в качестве основной версии рассматривает бытовой конфликт, сообщили в СК РФ.

После взрыва машины в Белгороде возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, совершённого общеопасным способом. Взрыв произошёл днём 14 июля на улице Железнодорожной. Пострадали три человека.

По предварительным данным, на улице Железнодорожной в момент движения легкового автомобиля сдетонировало неустановленное взрывное устройство. Предположительно, оно находилось под днищем машины.

Из-за взрыва пострадали водитель 1987 года рождения, а также проходившая мимо 31-летняя женщина с трёхлетним ребёнком. Их в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Основной версией, которую рассматривает следствие, стал бытовой конфликт. На месте продолжает работать группа следователей и следователей-криминалистов регионального управления СК. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Видео с места взрыва автомобиля в Белгороде
Видео: СК РФ
Причиной взрыва автомобиля в Белгороде стало заложенное взрывное устройство, сообщили в СУ СК
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