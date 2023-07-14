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Белгородцев удивил киоск рядом с подъездом. Оказалось, его установили незаконно

14 июля 2023, 14:21
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Установленный на дорожке к подъезду киоск

Киоск с прессой в Белгороде установили на ведущей к подъезду дорожке

Жители дома на улице Губкина поинтересовались, кто дал на это разрешение. В мэрии сообщили, что киоск хозяин установил самовольно. Его должны демонтировать, сообщает Telegram-канал «Белгород №1».

Белгородцы пожаловались на киоск, установленный около подъезда. Торговая точка появилась на дорожке около 12-го подъезда дома на Губкина, 21 накануне вечером. Жители поинтересовались, кто позволил её установить.

По словам одного из жителей дома, киоск поставили прямо на дорожку, ведущую к подъезду. Люди поинтересовались, кто согласовал установку, ведь торговых точек и так много. По словам белгородца, киоск особо не мешал, но подойти к скамейке стало труднее. Были вопросы и к тому, как это выглядит с точки зрения благоустройства.

Вскоре в мэрии заявили, что точку демонтируют. Более того, чиновники сообщили, что согласия на установку на самом деле никто не давал.

«Торговый объект был самовольно установлен хозяйствующим субъектом. В настоящее время он вызван на вручение требования о демонтаже. Киоск будет демонтирован сегодня в течение дня», — ответили в мэрии.

Установленный на дорожке к подъезду киоскУстановленный на дорожке к подъезду киоск
Установленный на дорожке к подъезду киоскУстановленный на дорожке к подъезду киоск
Установленный на дорожке к подъезду киоскУстановленный на дорожке к подъезду киоск
Установленный на дорожке к подъезду киоск
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Торговые киоски на остановках в Старом Осколе уберут
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