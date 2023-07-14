Белгородцев удивил киоск рядом с подъездом. Оказалось, его установили незаконно

По словам одного из жителей дома, киоск поставили прямо на дорожку, ведущую к подъезду. Люди поинтересовались, кто согласовал установку, ведь торговых точек и так много. По словам белгородца, киоск особо не мешал, но подойти к скамейке стало труднее. Были вопросы и к тому, как это выглядит с точки зрения благоустройства.