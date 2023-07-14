Белгородцев удивил киоск рядом с подъездом. Оказалось, его установили незаконно

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Белгородцы пожаловались на киоск, установленный около подъезда. Торговая точка появилась на дорожке около 12-го подъезда дома на Губкина, 21 накануне вечером. Жители поинтересовались, кто позволил её установить.
По словам одного из жителей дома, киоск поставили прямо на дорожку, ведущую к подъезду. Люди поинтересовались, кто согласовал установку, ведь торговых точек и так много. По словам белгородца, киоск особо не мешал, но подойти к скамейке стало труднее. Были вопросы и к тому, как это выглядит с точки зрения благоустройства.
Вскоре в мэрии заявили, что точку демонтируют. Более того, чиновники сообщили, что согласия на установку на самом деле никто не давал.
«Торговый объект был самовольно установлен хозяйствующим субъектом. В настоящее время он вызван на вручение требования о демонтаже. Киоск будет демонтирован сегодня в течение дня», — ответили в мэрии.