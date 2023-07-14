Белгородский водоканал подал в суд иск к индустриальному колледжу на 52 млн рублей

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Белгородский областной водоканал подал в суд на Белгородский индустриальный колледж. Заявление от водоканала было опубликовано на сайте суда 10 июля. Сумма исковых требований составляет 52 млн 494 тыс. 755 рублей.
13 июля исковое заявление было оставлено без движения до 14 августа 2023 года. В чём суть судебного разбирательства, пока неизвестно.
Напомним, что недавно с водоканала взыскали 2,2 млн рублей долга в белгородский бюджет за аренду земли. Согласно документам, долг накопился за аренду земельных участков с октября 2017 года по январь 2018 год.