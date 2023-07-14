Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Изображение материала

Белгородец на парковке отобрал у школьницы телефон, ударил её по лицу и сбежал

14 июля 2023, 11:58
Преступление зафиксировали камеры наружного наблюдения. Нападавшего задержали и взяли под стражу. Об этом сообщает региональное управление следкома.
Сюжет
Кража

Происшествие случилось в Губкине 5 июля около восьми часов вечера. 13-летняя девочка с подругой возвращались домой. На территории автостоянки к ним подошёл 33-летний мужчина. Он схватил пострадавшую девочку за плечо, отобрал телефон и ударил её по лицу.

После этого белгородец скрылся. Однако камеры наружного наблюдения зафиксировали момент преступления. Личность злоумышленника установили сотрудники полиции, он задержан и заключён под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). В данный момент проводится следствие, выясняются обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что 18-летний белгородец избил несовершеннолетнего и забрал у него телефон, одежду и деньги. Молодого человека осудили на три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Белгородец избил несовершеннолетнего и забрал у него телефон, одежду и деньги
Узнать подробнее
Читайте также:
Полиция объявила в розыск подозреваемого в краже белгородцаВ Губкине мужчина на ВАЗ сбил пешехода и скрылся с места преступления
#Таисия Некрасова#Избиение#Кража#Следствие#Происшествия#Белгородская область#Губкин#Школьница#Стоянка#Телефон
Подпишитесь
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве авто в Белгороде
Сегодня, 11:37
Реконструкция улицы Преображенской в Белгороде: чего от неё ждать?
Сегодня, 14:43
С электронным табло и пекарней: на «Родине» в Белгороде изменится остановка
Сегодня, 12:40
Когда прекратятся дожди? Синоптики рассказали о погоде в Белгороде
Сегодня, 08:51
За гибель рабочих на фортификационных сооружениях будут выплачивать по 5 млн рублей
Сегодня, 12:10
Ремонт школы в Белгороде сорван: виновата башкирская компания с миллиардным убытком?
Сегодня, 15:12