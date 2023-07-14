Белгородец на парковке отобрал у школьницы телефон, ударил её по лицу и сбежал

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
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Updated Сегодня, 12:00
Происшествие случилось в Губкине 5 июля около восьми часов вечера. 13-летняя девочка с подругой возвращались домой. На территории автостоянки к ним подошёл 33-летний мужчина. Он схватил пострадавшую девочку за плечо, отобрал телефон и ударил её по лицу.
После этого белгородец скрылся. Однако камеры наружного наблюдения зафиксировали момент преступления. Личность злоумышленника установили сотрудники полиции, он задержан и заключён под стражу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). В данный момент проводится следствие, выясняются обстоятельства преступления.
Ранее сообщалось, что 18-летний белгородец избил несовершеннолетнего и забрал у него телефон, одежду и деньги. Молодого человека осудили на три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.