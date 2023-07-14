Белгородец на парковке отобрал у школьницы телефон, ударил её по лицу и сбежал

Происшествие случилось в Губкине 5 июля около восьми часов вечера. 13-летняя девочка с подругой возвращались домой. На территории автостоянки к ним подошёл 33-летний мужчина. Он схватил пострадавшую девочку за плечо, отобрал телефон и ударил её по лицу.