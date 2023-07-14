Белгород попал в число городов с упавшими за полгода арендными ставками

В Курске, напротив, ставки по аренде одно- и двухкомнатных квартир оказались немного ниже, чем в Белгороде. Однокомнатную квартиру в городе можно снять в среднем за 13 206 рублей (+5,8% за квартал и +2,2% за полгода), двушку — за 17 158 рублей (+9,4% и +12% соответственно). А вот трёхкомнатные квартиры оказались дороже, чем в Белгороде. В месяц в Курске её можно арендовать в среднем за 23 755 рублей (+9,3% за квартал и +14,1% за полгода).