Белгород попал в число городов с упавшими за полгода арендными ставками

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В Белгороде по итогам января-июня снизились цены на арендное жильё. Так, однокомнатная квартира в городе в среднем обойдётся в месяц в 13 367 рублей. По итогам второго квартала цена прибавила 2,3%, но по результатам полугодия снизилась на 2,4%.
Аренда двухкомнатной квартиры в среднем обойдётся съёмщикам в 17 565 рублей в месяц. Прирост за второй квартал составил 0,2%. Однако по итогам января-июня ставка снизилась на 2,7%.
Что касается трёхкомнатных квартир, то здесь наблюдается аналогичная ситуация. Арендовать её в Белгороде можно в среднем за 22 357 рублей в месяц. По итогам квартала цена увеличилась на 0,9%, но по итогам полугодия уменьшилась на 3,4%.
В соседнем Воронеже средняя стоимость аренды оказалась выше. В столице Черноземья однушку можно снять в среднем за 16 660 рублей в месяц (+9,4% за квартал и +8,8% за полугодие), двухкомнатную — за 22 214 рубля (+8,7% и 11% соответственно), а трёхкомнатную — за 29 535 рублей (+9,1% и +7,2%).
В Курске, напротив, ставки по аренде одно- и двухкомнатных квартир оказались немного ниже, чем в Белгороде. Однокомнатную квартиру в городе можно снять в среднем за 13 206 рублей (+5,8% за квартал и +2,2% за полгода), двушку — за 17 158 рублей (+9,4% и +12% соответственно). А вот трёхкомнатные квартиры оказались дороже, чем в Белгороде. В месяц в Курске её можно арендовать в среднем за 23 755 рублей (+9,3% за квартал и +14,1% за полгода).
В среднем за полугодие в России аренда однушек поднялась в цене на 4,3%, двушек — на 4,6%, трёшек — на 4,5%. Эксперты связывают рост стоимости с высоким спросом на съём, так как условия для приобретения жилья неблагоприятные. Ослабление рубля по отношению к мировым валютам также побуждает арендодателей поднимать ставки.