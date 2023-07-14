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Белгород под водой: топ луж после дождя в городе

14 июля 2023, 15:00
Фото: Telegram-канал "Белгород №1"
14 июля областной центр после сильного ливня утонул в лужах. Редакция Бел.Ру собрала фотоподборку самых больших и глубоких луж областного центра.

После дождя в лужах «утонули» машины, пешеходные переходы и дороги возле железнодорожного вокзала.

Фото: Telegram-канал «Блэтгород»

Ещё одна большая лужа образовалась по улице Гостёнской. Пешеходам приходится переходить дорогу по воде.

Фото: Telegram-канал "Белгород №1"

Кроме того, в Сети опубликовали фото лужи, которая затапливает газон и тротуар возле кафе на улице Губкина.

Фото: Telegram-канал «Блэтгород»

Не радует белгородцев и состояние парковок, с которых машины выезжают почти вплавь. Также местные жители пожаловались в Сети на состояние территории после дождя возле рынка «Южный».

Фото: Telegram-канал «Блэтгород»

В БГБ же отметили, что ливневые коммуникации не выполняют функцию мгновенного спуска воды. При обильных осадках вода будет уходит в течение 15-30 минут с момента окончания дождя.

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Стоит отметить, что дожди в Белгородской области пройдут и на выходных. Синоптики сообщают, что неустойчивый характер погоды в областном центре сохранится на ближайшие три-четыре дня. Завтра, 15 июля, столбики термометров поднимутся до +26 градусов, а ночью опустятся до +16.

Отметим, что к концу июля в областном центре будет теплее. Ожидается, что воздух прогреется до +29 градусов.

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