Белгород под водой: топ луж после дождя в городе

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
После дождя в лужах «утонули» машины, пешеходные переходы и дороги возле железнодорожного вокзала.
Ещё одна большая лужа образовалась по улице Гостёнской. Пешеходам приходится переходить дорогу по воде.
Кроме того, в Сети опубликовали фото лужи, которая затапливает газон и тротуар возле кафе на улице Губкина.
Не радует белгородцев и состояние парковок, с которых машины выезжают почти вплавь. Также местные жители пожаловались в Сети на состояние территории после дождя возле рынка «Южный».
В БГБ же отметили, что ливневые коммуникации не выполняют функцию мгновенного спуска воды. При обильных осадках вода будет уходит в течение 15-30 минут с момента окончания дождя.
Стоит отметить, что дожди в Белгородской области пройдут и на выходных. Синоптики сообщают, что неустойчивый характер погоды в областном центре сохранится на ближайшие три-четыре дня. Завтра, 15 июля, столбики термометров поднимутся до +26 градусов, а ночью опустятся до +16.
Отметим, что к концу июля в областном центре будет теплее. Ожидается, что воздух прогреется до +29 градусов.