Белгород под водой: топ луж после дождя в городе

Стоит отметить, что дожди в Белгородской области пройдут и на выходных. Синоптики сообщают, что неустойчивый характер погоды в областном центре сохранится на ближайшие три-четыре дня. Завтра, 15 июля, столбики термометров поднимутся до +26 градусов, а ночью опустятся до +16.