Женщина погибла под колёсами мусоровоза в Старом Осколе

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
В Старом Осколе под колёсами мусоровоза погибла женщина. Авария произошла днём 13 июля на улице 1-й Конной армии.
29-летний водитель грузовика не убедился в безопасности манёвра и при движении задним ходом наехал на 54-летнюю женщину. В результате ДТП оскольчанка умерла прямо на месте происшествия. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Ранее в Старом Осколе водитель «Лады Приоры» сбил 4-летнего малыша. Ребёнок шёл по проезжей части, добавили в ГИБДД. Несовершеннолетний пострадал.
До этого в городе водитель ВАЗ-21099 сбил 16-летнего пешехода, который шёл по переходу. Пострадавшего госпитализировали. Водитель оставил автомобиль и покинул место ДТП.