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Женщина погибла под колёсами мусоровоза в Старом Осколе

13 июля 2023, 13:43
Фото: 1MI
29-летний водитель грузовика не убедился в безопасности манёвра и при движении задним ходом задавил пострадавшую. Подробности аварии сообщили в региональном УМВД.

В Старом Осколе под колёсами мусоровоза погибла женщина. Авария произошла днём 13 июля на улице 1-й Конной армии.

29-летний водитель грузовика не убедился в безопасности манёвра и при движении задним ходом наехал на 54-летнюю женщину. В результате ДТП оскольчанка умерла прямо на месте происшествия. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Ранее в Старом Осколе водитель «Лады Приоры» сбил 4-летнего малыша. Ребёнок шёл по проезжей части, добавили в ГИБДД. Несовершеннолетний пострадал.

До этого в городе водитель ВАЗ-21099 сбил 16-летнего пешехода, который шёл по переходу. Пострадавшего госпитализировали. Водитель оставил автомобиль и покинул место ДТП.

Мусоровоз задавил женщину в Старом ОсколеМусоровоз задавил женщину в Старом Осколе
Мусоровоз задавил женщину в Старом Осколе
Фото: УМВД по Белгородской области
4-летнего малыша в Старом Осколе сбил водитель «Приоры»
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