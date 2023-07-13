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«Жемчужины отечественного дизайна»: белгородцам расскажут о советском авангарде

13 июля 2023, 08:22
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода

В Белгороде анонсировали лекцию о пионерах советского авангарда

13 июля в Белгороде пройдёт очередная лекция проекта «БелНаука». Тема — «Малевич, Татлин, Лисицкий — пионеры советского авангарда». Всех желающих ждут в КЦ «Октябрь», сообщили в пресс-службе мэрии.

Открытую лекцию в рамках образовательного проекта «БелНаука» проведёт Татьяна Токарева — искусствовед, преподаватель кафедры архитектуры и градостроительства БГТУ им. В. Г. Шухова.

«Советский авангард и конструктивизм — это жемчужины отечественного дизайна. Период необычайного расцвета архитектурной и художественной мысли. Будет интересно», — заверили организаторы.

Встреча будет полезна всем, кто ещё терзает себя мыслями о значении «Чёрного квадрата».

Пройдёт лекция 13 июля в культурном центре «Октябрь». Начало — в 19:00. Вход на мероприятие свободный.

Возрастное ограничение: 12+

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#Лекция#Белнаука#Авангард#Конструктивизм#Кирилл Филалеев#Город#Культура#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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