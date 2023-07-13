«Жемчужины отечественного дизайна»: белгородцам расскажут о советском авангарде

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Открытую лекцию в рамках образовательного проекта «БелНаука» проведёт Татьяна Токарева — искусствовед, преподаватель кафедры архитектуры и градостроительства БГТУ им. В. Г. Шухова.
«Советский авангард и конструктивизм — это жемчужины отечественного дизайна. Период необычайного расцвета архитектурной и художественной мысли. Будет интересно», — заверили организаторы.
Встреча будет полезна всем, кто ещё терзает себя мыслями о значении «Чёрного квадрата».
Пройдёт лекция 13 июля в культурном центре «Октябрь». Начало — в 19:00. Вход на мероприятие свободный.
Возрастное ограничение: 12+