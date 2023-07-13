Жданов разъяснил непонятную ситуацию с гумпомощью шебекинцам от Калужской области

С 13 июля гумпомощь выдают семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Получить её можно в Шебекино на Лихачёва, 6а. Также помощь положена проживающим на текущий момент в Новой Таволжанке, Архангельском, Муроме, Зиборовке, Красном, Первомайском, хуторах Панков и Мухин.