Жданов разъяснил непонятную ситуацию с гумпомощью шебекинцам от Калужской области

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
В Шебекинский горокруг привезли гуманитарную помощь из Калужской области. В наборы вошли продукты питания, бытовые принадлежности и товары первой необходимости.
Интересно, что накануне шебекинцы возмутились, что сюжет о гумпомощи сняли на камеры, а затем увезли её в неизвестном направлении.
«К большому сожалению, её [гумпомощь — прим. ред.] не раздавали жителям города, провели репортаж на фоне сгоревшей „стекляшки“ на рынке и увезли в неизвестном направлении. Как оказывается помощь горожанам?» — поинтересовалась жительница Шебекино в комментариях на странице губернатора.
Как объяснил глава горокруга Владимир Жданов, помощь доставили в гуманитарный центр. По его словам, выдача помощи социально незащищённым категориям населения будет проходить в нескольких населённых пунктах.
С 13 июля гумпомощь выдают семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Получить её можно в Шебекино на Лихачёва, 6а. Также помощь положена проживающим на текущий момент в Новой Таволжанке, Архангельском, Муроме, Зиборовке, Красном, Первомайском, хуторах Панков и Мухин.
Жителям этих сёл и хуторов необходимо обращаться к главам территориальных администраций. В привычном режиме продолжит работать гуманитарный центр в Масловой Пристани.