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Жданов разъяснил непонятную ситуацию с гумпомощью шебекинцам от Калужской области

13 июля 2023, 07:57
Фото: страница Владимира Жданова ВК
Гуманитарная помощь шебекинцам от калужан

Шебекинцам привезли гуманитарную помощь от калужан

Накануне в муниципалитет привезли продукты питания, бытовые принадлежности и товары первой необходимости, сообщил глава округа Владимир Жданов. Однако у самих шебекинцев появились вопросы, почему её увезли после съёмок репортажа.

В Шебекинский горокруг привезли гуманитарную помощь из Калужской области. В наборы вошли продукты питания, бытовые принадлежности и товары первой необходимости.

Интересно, что накануне шебекинцы возмутились, что сюжет о гумпомощи сняли на камеры, а затем увезли её в неизвестном направлении.

«К большому сожалению, её [гумпомощь — прим. ред.] не раздавали жителям города, провели репортаж на фоне сгоревшей „стекляшки“ на рынке и увезли в неизвестном направлении. Как оказывается помощь горожанам?» — поинтересовалась жительница Шебекино в комментариях на странице губернатора.

Как объяснил глава горокруга Владимир Жданов, помощь доставили в гуманитарный центр. По его словам, выдача помощи социально незащищённым категориям населения будет проходить в нескольких населённых пунктах.

С 13 июля гумпомощь выдают семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Получить её можно в Шебекино на Лихачёва, 6а. Также помощь положена проживающим на текущий момент в Новой Таволжанке, Архангельском, Муроме, Зиборовке, Красном, Первомайском, хуторах Панков и Мухин.

Жителям этих сёл и хуторов необходимо обращаться к главам территориальных администраций. В привычном режиме продолжит работать гуманитарный центр в Масловой Пристани.

Гуманитарная помощь шебекинцам от калужанГуманитарная помощь шебекинцам от калужан
Гуманитарная помощь шебекинцам от калужанГуманитарная помощь шебекинцам от калужан
Гуманитарная помощь шебекинцам от калужан
Фото: страница Владимира Жданова ВК
Расписание пункта выдачи гумпомощи шебекинцам в Белгороде изменится
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Владимир Жданов#Общество#Приграничье#Гуманитарная помощь#Бытовые принадлежности#Товары первой необходимости#Гуманитарный центр#Калужская область
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