За полгода в Белгородской области родилось 87 пар двойняшек

При этом среди новорождённых в регионе продолжают лидировать мальчики. В марте 2023 года в Белгородской области родилось 902 ребёнка. Из них 480 мальчиков и 422 девочки. Более того, за три месяца 2023 года в ЗАГСе зарегистрировали 100 двойняшек. В одном только Белгороде родилось 36 пар.