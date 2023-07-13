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За полгода в Белгородской области родилось 87 пар двойняшек

13 июля 2023, 14:20
Фото: страница Татьяны Слюсаренко ВК
Среди двойняшек лидируют девочки. Их за шесть месяцев родилась 31 пара, сообщила глава регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.

За полгода 2023 года в Белгородской области родилось 87 пар двойняшек. Среди них лидируют девочки — 31 пара. Также на свет появились 27 пар мальчиков. Зарегистрировали в регионе и 29 «королевских двоен», в которых рождаются мальчик и девочка.

За весну в регионе появилось на свет 24 пары двойняшек. Больше всего их родилось в марте. В апреле на свет появилось четыре двойни, а в мае — шесть.

При этом среди новорождённых в регионе продолжают лидировать мальчики. В марте 2023 года в Белгородской области родилось 902 ребёнка. Из них 480 мальчиков и 422 девочки. Более того, за три месяца 2023 года в ЗАГСе зарегистрировали 100 двойняшек. В одном только Белгороде родилось 36 пар.

Фото: страница Татьяны Слюсаренко ВК
Белгородцы стали рожать больше двойняшек
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Татьяна слюсаренко#Двойняшки#Девочки#Мальчики#Рождаемость#Загс#Общество
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