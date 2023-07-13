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За 21 срубленную осину белгородцу грозит тюремный срок

13 июля 2023, 15:51
Фото: 1MI
Деревья мужчина срубил незаконно в одном из урочищ. Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание по которому — до двух лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

13 июня 44-летний житель Прохоровского района срубил 21 осину. Произошло это на территории урочища Вязовое в районе посёлка Комсомольское. Ущерб оценили в сумму более 6 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения материалов дела на лесоруба возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка не отнесённых к лесным насаждениям деревьев, если эти деяния совершены в значительном размере).

Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы со штрафом или без такового.

Ранее уголовное дело возбудили против мужчин, срубивших сосны для продажи.

Белгородцы срубили сосны в лесу для продажи и попали под уголовное дело
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#Кирилл Филалеев#Вырубка#Урочище#Осины#Уголовное дело#Происшествия#Белгородская область#Прохоровский район
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