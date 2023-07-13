За 21 срубленную осину белгородцу грозит тюремный срок

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
13 июня 44-летний житель Прохоровского района срубил 21 осину. Произошло это на территории урочища Вязовое в районе посёлка Комсомольское. Ущерб оценили в сумму более 6 тыс. рублей.
По результатам рассмотрения материалов дела на лесоруба возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка не отнесённых к лесным насаждениям деревьев, если эти деяния совершены в значительном размере).
Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы со штрафом или без такового.
Ранее уголовное дело возбудили против мужчин, срубивших сосны для продажи.