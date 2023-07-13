Подозреваемый в громком убийстве на Кубани был зарегистрирован в Белгороде

Суд решил удовлетворить ходатайство о заключении Денисенко под стражу. Его решили арестовать до 10 сентября. Подозреваемый заявил, что не сотрудничал и никак не связан с СБУ, а мотив, по его словам, был личным. Никакого вознаграждения ему не обещали, утверждает обвиняемый.