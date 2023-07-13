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Подозреваемый в громком убийстве на Кубани был зарегистрирован в Белгороде

13 июля 2023, 14:30
Фото: 1MI

Арестован подозреваемый в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар»

Суд в Краснодаре арестовал подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Предполагаемый убийца пробудет под стражей до 10 сентября, сообщает ТАСС.

Временно зарегистрированного в Белгороде гражданина Украины Сергея Денисенко подозревают в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Подозреваемый пробудет под стражей до 10 сентября, пишет агентство.

Суд решил удовлетворить ходатайство о заключении Денисенко под стражу. Его решили арестовать до 10 сентября. Подозреваемый заявил, что не сотрудничал и никак не связан с СБУ, а мотив, по его словам, был личным. Никакого вознаграждения ему не обещали, утверждает обвиняемый.

Ранее в СК РФ сообщили о задержании фигуранта сотрудниками МВД и ФСБ России на Кубани. У Денисенко нашли пистолет с глушителем, из которого, по предварительным данным, совершили убийство. Подозреваемый свою вину признал.

Тело 42-летнего заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого обнаружили 10 июля.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Краснодарский край#Уголовное дело#Происшествия#Убийство#Подозреваемый#Арест#Суд#Сергей Денисенко#Станислав Ржицкий
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