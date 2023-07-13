Подозреваемый в громком убийстве на Кубани был зарегистрирован в Белгороде

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Временно зарегистрированного в Белгороде гражданина Украины Сергея Денисенко подозревают в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Подозреваемый пробудет под стражей до 10 сентября, пишет агентство.
Суд решил удовлетворить ходатайство о заключении Денисенко под стражу. Его решили арестовать до 10 сентября. Подозреваемый заявил, что не сотрудничал и никак не связан с СБУ, а мотив, по его словам, был личным. Никакого вознаграждения ему не обещали, утверждает обвиняемый.
Ранее в СК РФ сообщили о задержании фигуранта сотрудниками МВД и ФСБ России на Кубани. У Денисенко нашли пистолет с глушителем, из которого, по предварительным данным, совершили убийство. Подозреваемый свою вину признал.
Тело 42-летнего заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого обнаружили 10 июля.