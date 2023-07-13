В соседнем с Белгородской областью регионе задержали сотрудничавших с ВСУ россиян

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
В Курской области задержали двоих граждан РФ, передававших сведения о военных объектах Украине. По сообщению ФСБ, эту информацию могли в дальнейшем использовать для проведения «диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники».
У задержанных изъяты спецтехника и средства связи с инструкцией по выполнению заданий.
Против двоих участников группы возбуждено уголовное дело за государственную измену (ст. 275 УК РФ) и приготовление к диверсии (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Подозреваемых заключили под стражу. Они дают признательные показания.
Сегодня же стало известно о задержании трансгендера из Орловской области: его тоже подозревают в госизмене. Сообщалось, что он перевёл деньги на расчётный счёт кредитно-финансовой организации Украины