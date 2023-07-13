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В соседнем с Белгородской областью регионе задержали сотрудничавших с ВСУ россиян

13 июля 2023, 10:45
Фото: 1MI

ФСБ задержала в Курской области работавших на ВСУ диверсантов

Сообщается, что задержанные передавали информацию о военных объектах украинской стороне. В отношении двоих россиян возбудили уголовное дело за госизмену и приготовление к диверсии, пишут «Курские известия».
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ФСБ

В Курской области задержали двоих граждан РФ, передававших сведения о военных объектах Украине. По сообщению ФСБ, эту информацию могли в дальнейшем использовать для проведения «диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники».

У задержанных изъяты спецтехника и средства связи с инструкцией по выполнению заданий.

Против двоих участников группы возбуждено уголовное дело за государственную измену (ст. 275 УК РФ) и приготовление к диверсии (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Подозреваемых заключили под стражу. Они дают признательные показания.

Сегодня же стало известно о задержании трансгендера из Орловской области: его тоже подозревают в госизмене. Сообщалось, что он перевёл деньги на расчётный счёт кредитно-финансовой организации Украины

ФСБ задержала помогавшего ВСУ трансгендера-активиста
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#Кирилл Филалеев#ФСБ#Задержание#Госизмена#Диверсия#Происшествия#Черноземье#Курская область
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