В РЭО назвали партнеров в рамках программы обучения по ESG

Программа обучения по очно-заочной форме рассчитана на 2,5 года. Всю информацию о программе магистратуры «ESG-трансформация предприятий» можно изучить на официальном портале РЭУ им. Г. В. Плеханова. Контактное лицо по вопросам прохождения программы магистратуры — Уткина Александра Сергеевна, замдиректора высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии», 8 (495) 800-12-00, доб. 1629, электронная почта: [email protected].