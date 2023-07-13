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В РЭО назвали партнеров в рамках программы обучения по ESG

13 июля 2023, 19:45
Фото: reo.ru
Магистерская программа «ESG-трансформация предприятий» Российского экологического оператора (РЭО) и Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова включает взаимодействие с институтами Российской академии наук и организациями, деятельность которых направлена на устойчивое развитие.

Согласно заявлению Дениса Буцаева, гендиректора РЭО, обучающиеся по программе «ESG-трансформация предприятий» получат возможность развить собственные компетенций для создания стратегии, цель которой — модернизация компании в контексте ESG. «Обучение включает в себя цифровые технологии и современные методы исследования, правовые аспекты экологического мониторинга, практические навыки эффективного менеджмента и управления», — сообщил глава РЭО.

Институты РАН — Институт химической физики имени Н. Н. Семенова, Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля (ИБХФ), Научно-исследовательский институт эластомерных материалов и изделий (НИИЭМИ), Институт проблем химической физики (ИПХФ), а также Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ СО РАН) — вошли в перечень партнеров программы. Об этом пишет transsibinfo.com.

Компании «Упаковочные Технологии», «ОПТИКОМ» и PolyER, группы ПОЛИПЛАСТИК и «Эколайн», а также АО «МЕТАКЛЭЙ» стали партнерами программы, представляющими сферу обращения с отходами и производства продукции с применением вторсырья.

Окончив магистратуру, участники программы смогут наладить выпуск инновационной продукции в рамках общей стратегии предприятия и нужд целевой аудитории, создавать идеи и моделировать гипотезы, заниматься планированием работы и проводить комплексный многофакторный анализ производственных процессов на всех этапах создания продуктов, формировать новые подходы к решению нетипичных производственных задач.

Научные изыскания, которые запланированы в рамках программы, будут затрагивать такие темы, как новые экологически безопасные технологии производства, биоразлагаемые гибридные пластики, биосовместимые полимеры медицинского и гигиенического назначения, а также модификации эластомеров и резин.

Обучение новых сотрудников станет стимулом на пути отрасли к формированию экономики замкнутого цикла.

Программа обучения по очно-заочной форме рассчитана на 2,5 года. Всю информацию о программе магистратуры «ESG-трансформация предприятий» можно изучить на официальном портале РЭУ им. Г. В. Плеханова. Контактное лицо по вопросам прохождения программы магистратуры — Уткина Александра Сергеевна, замдиректора высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии», 8 (495) 800-12-00, доб. 1629, электронная почта: [email protected].

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