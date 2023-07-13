В Общественную палату Белгородской области выбрали нового члена

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В Общественную палату Белгородской области войдёт Аркадий Бармин — председатель регионального отделения Российского Союза ветеранов. Также Бармин является членом Российского комитета ветеранов, общественно-наблюдательной комиссии, членом координационного совета по делам ветеранов при губернаторе региона.
Бармин входит в состав межведомственной комиссии по вопросам деятельности государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Новый член ОП участвует в социальных проектах региона, ведёт работу по патриотическому воспитанию молодёжи. Имеет медаль «За безупречную службу», юбилейную медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР», медаль за отличие в военной службе.
Ранее сообщалось, что два члена белгородской Общественной палаты досрочно прекратили полномочия. Её покинули Лилия Каширина и Юрий Романов. В апреле в связи с этим стартовала процедура доформирования органа. Добавим, что в марте в состав Палаты вошёл вице-президент «Царьграда» Олег Лебедев. Он представляет белгородскую ОП на федеральном уровне.