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В Общественную палату Белгородской области выбрали нового члена

13 июля 2023, 12:06
Фото: 1MI

Аркадий Бармин войдёт в состав белгородской Общественной палаты

В состав ОП региона войдёт Аркадий Бармин — председатель регионального отделения организации «Российский Союз ветеранов». Об изменениях сообщили на сайте Палаты.

В Общественную палату Белгородской области войдёт Аркадий Бармин — председатель регионального отделения Российского Союза ветеранов. Также Бармин является членом Российского комитета ветеранов, общественно-наблюдательной комиссии, членом координационного совета по делам ветеранов при губернаторе региона.

Бармин входит в состав межведомственной комиссии по вопросам деятельности государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Новый член ОП участвует в социальных проектах региона, ведёт работу по патриотическому воспитанию молодёжи. Имеет медаль «За безупречную службу», юбилейную медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР», медаль за отличие в военной службе.

Ранее сообщалось, что два члена белгородской Общественной палаты досрочно прекратили полномочия. Её покинули Лилия Каширина и Юрий Романов. В апреле в связи с этим стартовала процедура доформирования органа. Добавим, что в марте в состав Палаты вошёл вице-президент «Царьграда» Олег Лебедев. Он представляет белгородскую ОП на федеральном уровне.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Олег лебедев#Общество#Аркадий Бармин#Общественная палата#Российский Союз ветеранов
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