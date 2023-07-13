В Общественную палату Белгородской области выбрали нового члена

Ранее сообщалось, что два члена белгородской Общественной палаты досрочно прекратили полномочия. Её покинули Лилия Каширина и Юрий Романов. В апреле в связи с этим стартовала процедура доформирования органа. Добавим, что в марте в состав Палаты вошёл вице-президент «Царьграда» Олег Лебедев. Он представляет белгородскую ОП на федеральном уровне.