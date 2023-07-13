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В Белгородской области изъяли элитную иномарку по уголовному делу в Чечне

13 июля 2023, 11:36
Фото: Midjourney
Сгенерировано нейросетью Midjourney
Полиция изъяла в нескольких регионах иномарки премиального класса по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идёт о 200 млн рублей. Все десять иномарок изъяли и отправили на территорию республики. Подробности сообщает РБК.

В Белгородской области изъяли Mercedes-Benz G 63 AMG по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере в Чечне. Иномарки у владельцев в нескольких регионах страны изъяла полиция. Все десять фигурирующих автомобилей забрали и отправили на территорию республики.

Согласно данным СМИ, речь идёт об Audi RS Q8, BMW X5 M Competition и восьми Mercedes-Benz стоимостью от 10 до 28 млн рублей. Как считает следствие, машины принадлежали жителю села Мескер-Юрт. Автомобили похитили в сентябре–декабре прошлого года под предлогом продажи, деньги мужчине не заплатили.

Уголовное дело возбудили в марте 2023 года, затем суд в Грозном вынес постановление об аресте автомобилей. Машины, к слову, успели купить люди. Авто остановили в Липецкой, Московской, Белгородской областях. В итоге иномарки вновь попали в Чеченскую Республику.

Сообщается, что машины с пробегом владельцы покупали в одной из крупнейших сетей автосалонов и у частных лиц. Некоторые водители обратились в московскую полицию с заявлением о том, что «целью возбуждения уголовного дела является изъятие автомобилей у добросовестных покупателей и транспортировка их на территорию Чеченской Республики любой ценой».

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Липецкая область#Московская область#Уголовное дело#Происшествия#Иномарки#Мошенничество#Следствие#Полиция#Задержание#Чечня
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