В Белгородской области изъяли элитную иномарку по уголовному делу в Чечне

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В Белгородской области изъяли Mercedes-Benz G 63 AMG по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере в Чечне. Иномарки у владельцев в нескольких регионах страны изъяла полиция. Все десять фигурирующих автомобилей забрали и отправили на территорию республики.
Согласно данным СМИ, речь идёт об Audi RS Q8, BMW X5 M Competition и восьми Mercedes-Benz стоимостью от 10 до 28 млн рублей. Как считает следствие, машины принадлежали жителю села Мескер-Юрт. Автомобили похитили в сентябре–декабре прошлого года под предлогом продажи, деньги мужчине не заплатили.
Уголовное дело возбудили в марте 2023 года, затем суд в Грозном вынес постановление об аресте автомобилей. Машины, к слову, успели купить люди. Авто остановили в Липецкой, Московской, Белгородской областях. В итоге иномарки вновь попали в Чеченскую Республику.
Сообщается, что машины с пробегом владельцы покупали в одной из крупнейших сетей автосалонов и у частных лиц. Некоторые водители обратились в московскую полицию с заявлением о том, что «целью возбуждения уголовного дела является изъятие автомобилей у добросовестных покупателей и транспортировка их на территорию Чеченской Республики любой ценой».