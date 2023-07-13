В Белгородской области изъяли элитную иномарку по уголовному делу в Чечне

Сообщается, что машины с пробегом владельцы покупали в одной из крупнейших сетей автосалонов и у частных лиц. Некоторые водители обратились в московскую полицию с заявлением о том, что «целью возбуждения уголовного дела является изъятие автомобилей у добросовестных покупателей и транспортировка их на территорию Чеченской Республики любой ценой».