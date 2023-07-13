В Белгородской области 50 пляжей пока не получили заключения Роспотребнадзора

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
В Белгородской области разрешён отдых на 124 пляжах. Однако заключения Роспотребнадзора получили ещё не все зоны отдыха.
На сегодняшний день произведён отбор проб воды по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим показателям. Эксперты проверили 889 проб воды. Количество отобранных проб песка составило 148.
Средняя доля показателей, превысивших гигиенические нормативы, пять процентов. При выявлении несоответствия проб воды информируются органы местного самоуправления и хозяйствующие субъекты о необходимости принятия мер по ограничению, приостановлению или запрещению использования водоёмов.
Так, безопасными признаны 74 зоны отдыха:
1. Пляж базы отдыха «Горняк» на Старооскольском водохранилище;
2. Пляж базы отдыха «Лебедь» на Старооскольском водохранилище;
3. Пляж базы отдыха «Металлург» на Старооскольском водохранилище;
4. Пляж на Корочанском водохранилище вблизи с. Казанка Бехтеевского СП;
5. Пляж на пруду вблизи х.Кошмановка Алексеевского СП;
6. Пляж на пруду в с. Поповка Поповского СП;
7. Пляж на пруду в с. Журавка Первая;
8. Пляж на пруду в парке х.Грушки;
9. Пляж «Лазурный» на обводненном карьере в пос. Разумное;
10. Пляж на водоёме в районе ул. Слободской г. Губкин;
11. Пляж на пруду в районе ул. Родниковой с. Мелавое;
12. Пляж на пруду в парке «Зелёная дубрава» с. Центральное Центрального сельского поселения;
13. Пляж на реке Тихая Сосна в районе ул. Кривошенина г. Алексеевка;
14. Центральный пляж на реке Тихая Сосна в районе ул. Победы г. Алексеевка;
15. Пляж на реке Тихая Сосна в районе ул. Речной г. Алексеевка;
16. Пляж на реке Тихая Сосна в районе «Пикник-парка» г. Алексеевка;
17. Пляж на водоёме в парке регионального значения «Ключи»;
18. Пляж на пруду «Железнодорожном» в районе ул. Центральной пос. Пролетарский;
19. Место для купания детей на водоёме в ДСОЛ «Прометей»;
20. Пляж на Белгородском водохранилище в районе ул. Донецкой г. Белгорода;
21. Пляж на обводнённом карьере в районе южной объездной автодороги (Старооскольский городской округ);
22. Пляж «Уголок» на реке Оскол в пос. Прибрежном;
23. Пляж на реке Оскол в районе ул. Красногвардейской пос. Чернянка;
24. Пляж на реке Оскол в районе ул. Свердлова, пос. Чернянка;
25. Пляж на реке Оскол в районе ул. Корчагина пос. Чернянка;
26. Пляж на реке Оскол в районе ул. Кольцова пос. Чернянка;
27. Пляж «Пятачок» на реке Оскол в урочище «Айдар» г. Новый Оскол;
28. Пляж на реке Оскол в районе ул. Петра и Павла г. Новый Оскол;
29. Пляж на реке Оскол в районе ул. Рождественской г. Новый Оскол;
30. Пляж на реке Ворскла в рекреационной зоне «Берёзки-1» с. Замостье;
31. Пляж на реке Ворскла в рекреационной зоне «Берёзки-2» с. Замостье;
32. Пляж на реке Ворскла в урочище «Куколевка» с. Головчино;
33. Пляж на реке Ворскла в районе ул. Луначарского г. Грайворон;
34. Пляж на реке Ворскла в районе центрального стадиона г. Грайворон;
35. Пляж на пруду «Саловском» в с. Айдар;
36. Пляж на пруду «Краянском» в с. Николаевка Николаевское СП;
37. Пляж на пруду «Серебряные росы» в с. Серебрянка;
38. Пляж на пруду «Лукичёвском» в с. Долгое Должанского СП;
39. Пляж на пруду в х.Грицинин Малакеевского СП;
40. Пляж на реке Айдар в районе ул. Луговой пос. Ровеньки;
41. Пляж на реке Айдар в рекреационной зоне «Бульвар Набережный» пос. Ровеньки;
42. Пляж на реке Айдар в м-н Будённый пос. Ровеньки;
43. Пляж на реке Оскол в п. Уразово;
44. Пляж «Ангелок» на реке Оскол в с. Новая Симоновка;
45. Пляж на реке Оскол в районе ул. Москвича г. Валуйки;
46. Пляж «Центральный» на реке Валуй в районе ул. Демьяна Бедного г. Валуйки;
47. Пляж на Белгородском водохранилище в районе ул. Северо-Донецкой г. Белгорода;
48. Пляж на реке Нежеголь в районе ул. Ленина г. Шебекино;
49. Пляж на реке Нежеголь в районе ул. 50 лет Октября г. Шебекино;
50. Пляж на реке Нежеголь в районе ул. Петровской г. Шебекино;
51. Пляж на Белгородском водохранилище в районе ул. Донецкой пос. Маслова Пристань;
52. Пляж на пруду в районе ул. Калинина с. Большетроицкое Большетроицкого СП;
53. Пляж на пруду х. Шемраевка Максимовского СП;
54. Пляж «Центральный» на реке Оскол в районе ул. Набережной пос. Волоконовка;
55. Пляж «Белая гребля» на реке Оскол в районе пер. Есенина пос. Волоконовка;
56. Пляж «Центральный» на реке Оскол в районе ул. Советской пос. Пятницкое;
57. Пляж «Островок» на реке Оскол в районе ул. Лесной пос. Пятницкое;
58. Пляж на пруду у х.Котляров Коломыцевского СП;
59. Пляж на пруду «Центральном» с. Верхососна Верхнесосенского СП;
60. Пляж на пруду у х.Евсеев Ливенского СП;
61. Пляж на реке Тихая Сосна в урочище «Лиман» с. Малобыково Стрелецкого СП;
62. Пляж на Белгородском водохранилище в районе ул. Песчаной г. Белгорода;
63. Пляж на пруду в парке «Зелёная дубрава» с. Центральное Центрального СП;
64. Пляж на пруду в районе ул. Шатилова с. Дмитриевка Дмитриевского СП;
65. Пляж на пруду «Железнодорожном» в районе ул. Центральной пос. Пролетарский;
66. Пляж на реке Везёлка в районе ул. Левобережной г. Белгорода;
67. Пляж на реке Северский Донец в районе ул. Речной г. Белгорода;
68. Центральный пляж на реке Тихая Сосна в районе ул. Победы г. Алексеевка;
69. Пляж на реке Тихая Сосна в районе «Пикник-парка» г. Алексеевка;
70. Пляж на реке Тихая Сосна в районе ул. Речной г. Алексеевка;
71. Пляж на реке Тихая Сосна в районе ул. Кривошенина г. Алексеевка;
72. Пляж на пруду «Любимом» в х.Попов Солоницинского СП;
73. Пляж на реке Оскол в с. Яблоново (Валуйский район);
74. Пляж на пруду в с. Новозахаровка Бобравского СП.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор разрешил белгородцам отдыхать ещё на 26 пляжах. В ведомстве отметили, что продолжат проверки зон отдыха.