В Белгородской области 50 пляжей пока не получили заключения Роспотребнадзора

1. Пляж базы отдыха «Горняк» на Старооскольском водохранилище;

2. Пляж базы отдыха «Лебедь» на Старооскольском водохранилище;

3. Пляж базы отдыха «Металлург» на Старооскольском водохранилище;

4. Пляж на Корочанском водохранилище вблизи с. Казанка Бехтеевского СП;

5. Пляж на пруду вблизи х.Кошмановка Алексеевского СП;

6. Пляж на пруду в с. Поповка Поповского СП;

7. Пляж на пруду в с. Журавка Первая;

8. Пляж на пруду в парке х.Грушки;

9. Пляж «Лазурный» на обводненном карьере в пос. Разумное;

10. Пляж на водоёме в районе ул. Слободской г. Губкин;

11. Пляж на пруду в районе ул. Родниковой с. Мелавое;

12. Пляж на пруду в парке «Зелёная дубрава» с. Центральное Центрального сельского поселения;

13. Пляж на реке Тихая Сосна в районе ул. Кривошенина г. Алексеевка;

14. Центральный пляж на реке Тихая Сосна в районе ул. Победы г. Алексеевка;

15. Пляж на реке Тихая Сосна в районе ул. Речной г. Алексеевка;

16. Пляж на реке Тихая Сосна в районе «Пикник-парка» г. Алексеевка;

17. Пляж на водоёме в парке регионального значения «Ключи»;

18. Пляж на пруду «Железнодорожном» в районе ул. Центральной пос. Пролетарский;

19. Место для купания детей на водоёме в ДСОЛ «Прометей»;

20. Пляж на Белгородском водохранилище в районе ул. Донецкой г. Белгорода;

21. Пляж на обводнённом карьере в районе южной объездной автодороги (Старооскольский городской округ);

22. Пляж «Уголок» на реке Оскол в пос. Прибрежном;

23. Пляж на реке Оскол в районе ул. Красногвардейской пос. Чернянка;

24. Пляж на реке Оскол в районе ул. Свердлова, пос. Чернянка;

25. Пляж на реке Оскол в районе ул. Корчагина пос. Чернянка;

26. Пляж на реке Оскол в районе ул. Кольцова пос. Чернянка;

27. Пляж «Пятачок» на реке Оскол в урочище «Айдар» г. Новый Оскол;

28. Пляж на реке Оскол в районе ул. Петра и Павла г. Новый Оскол;

29. Пляж на реке Оскол в районе ул. Рождественской г. Новый Оскол;

30. Пляж на реке Ворскла в рекреационной зоне «Берёзки-1» с. Замостье;

31. Пляж на реке Ворскла в рекреационной зоне «Берёзки-2» с. Замостье;

32. Пляж на реке Ворскла в урочище «Куколевка» с. Головчино;

33. Пляж на реке Ворскла в районе ул. Луначарского г. Грайворон;

34. Пляж на реке Ворскла в районе центрального стадиона г. Грайворон;

35. Пляж на пруду «Саловском» в с. Айдар;

36. Пляж на пруду «Краянском» в с. Николаевка Николаевское СП;

37. Пляж на пруду «Серебряные росы» в с. Серебрянка;

38. Пляж на пруду «Лукичёвском» в с. Долгое Должанского СП;

39. Пляж на пруду в х.Грицинин Малакеевского СП;

40. Пляж на реке Айдар в районе ул. Луговой пос. Ровеньки;

41. Пляж на реке Айдар в рекреационной зоне «Бульвар Набережный» пос. Ровеньки;

42. Пляж на реке Айдар в м-н Будённый пос. Ровеньки;

43. Пляж на реке Оскол в п. Уразово;

44. Пляж «Ангелок» на реке Оскол в с. Новая Симоновка;

45. Пляж на реке Оскол в районе ул. Москвича г. Валуйки;

46. Пляж «Центральный» на реке Валуй в районе ул. Демьяна Бедного г. Валуйки;

47. Пляж на Белгородском водохранилище в районе ул. Северо-Донецкой г. Белгорода;

48. Пляж на реке Нежеголь в районе ул. Ленина г. Шебекино;

49. Пляж на реке Нежеголь в районе ул. 50 лет Октября г. Шебекино;

50. Пляж на реке Нежеголь в районе ул. Петровской г. Шебекино;

51. Пляж на Белгородском водохранилище в районе ул. Донецкой пос. Маслова Пристань;

52. Пляж на пруду в районе ул. Калинина с. Большетроицкое Большетроицкого СП;

53. Пляж на пруду х. Шемраевка Максимовского СП;

54. Пляж «Центральный» на реке Оскол в районе ул. Набережной пос. Волоконовка;

55. Пляж «Белая гребля» на реке Оскол в районе пер. Есенина пос. Волоконовка;

56. Пляж «Центральный» на реке Оскол в районе ул. Советской пос. Пятницкое;

57. Пляж «Островок» на реке Оскол в районе ул. Лесной пос. Пятницкое;

58. Пляж на пруду у х.Котляров Коломыцевского СП;

59. Пляж на пруду «Центральном» с. Верхососна Верхнесосенского СП;

60. Пляж на пруду у х.Евсеев Ливенского СП;

61. Пляж на реке Тихая Сосна в урочище «Лиман» с. Малобыково Стрелецкого СП;

62. Пляж на Белгородском водохранилище в районе ул. Песчаной г. Белгорода;

63. Пляж на пруду в парке «Зелёная дубрава» с. Центральное Центрального СП;

64. Пляж на пруду в районе ул. Шатилова с. Дмитриевка Дмитриевского СП;

65. Пляж на пруду «Железнодорожном» в районе ул. Центральной пос. Пролетарский;

66. Пляж на реке Везёлка в районе ул. Левобережной г. Белгорода;

67. Пляж на реке Северский Донец в районе ул. Речной г. Белгорода;

68. Центральный пляж на реке Тихая Сосна в районе ул. Победы г. Алексеевка;

69. Пляж на реке Тихая Сосна в районе «Пикник-парка» г. Алексеевка;

70. Пляж на реке Тихая Сосна в районе ул. Речной г. Алексеевка;

71. Пляж на реке Тихая Сосна в районе ул. Кривошенина г. Алексеевка;

72. Пляж на пруду «Любимом» в х.Попов Солоницинского СП;

73. Пляж на реке Оскол в с. Яблоново (Валуйский район);

74. Пляж на пруду в с. Новозахаровка Бобравского СП.