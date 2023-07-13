В Белгороде стартовал ремонт подземки на «Стадионе»: фото

Закупку на проведение капремонта мэрия Белгорода размещала дважды — в мае и конце июня. На выполнение работ из городского бюджета готовы были выделить 27 млн рублей. Однако в июне стало известно, что мэрия Белгорода и подрядчик — компания «Спецстройавто» расторгли контракт.