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В Белгороде стартовал ремонт подземки на «Стадионе»: фото

13 июля 2023, 09:24
Фото: Telegram-канал "Электромир Максимова"
Ремонт подземки на "Стадионе" в Белгороде

Подземный переход на «Стадионе» начали ремонтировать в Белгороде

Очевидцы сообщают о начале реконструкции в центре города. Один из спусков перехода уже огородили забором. Фото публикует Telegram-канал «Электромир Максимова».

Начался ремонт подземного перехода возле остановки «Стадион» на проспекте Богдана Хмельницкого. В Сети появились фото с места проведения работ.

Закупку на проведение капремонта мэрия Белгорода размещала дважды — в мае и конце июня. На выполнение работ из городского бюджета готовы были выделить 27 млн рублей. Однако в июне стало известно, что мэрия Белгорода и подрядчик — компания «Спецстройавто» расторгли контракт.

Ранее ремонтные работы начались на «Родине». С 29 июня подрядчик занимается реконструкцией проблемного перехода. Сейчас вовсю производится обновление согласно выбранному интерьерному решению.

Однако улучшениями могут похвастаться не все подземки. Состояние перехода в районе «Семейного» рынка остаётся плачевным. То же самое на остановке «Энергомаш», где подземка является самым доступным переходом.

Не в самом лучшем состоянии находится и подземный переход на «Соколе». Неприятностей там было много. Так, в мае переход затопило.

Ремонт подземки на "Стадионе" в БелгородеРемонт подземки на "Стадионе" в Белгороде
Ремонт подземки на "Стадионе" в БелгородеРемонт подземки на "Стадионе" в Белгороде
Ремонт подземки на "Стадионе" в БелгородеРемонт подземки на "Стадионе" в Белгороде
Ремонт подземки на "Стадионе" в БелгородеРемонт подземки на "Стадионе" в Белгороде
Ремонт подземки на "Стадионе" в БелгородеРемонт подземки на "Стадионе" в Белгороде
Ремонт подземки на "Стадионе" в Белгороде
Фото: Telegram-канал "Электромир Максимова"
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