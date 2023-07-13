В Белгороде стартовал ремонт подземки на «Стадионе»: фото

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Начался ремонт подземного перехода возле остановки «Стадион» на проспекте Богдана Хмельницкого. В Сети появились фото с места проведения работ.
Закупку на проведение капремонта мэрия Белгорода размещала дважды — в мае и конце июня. На выполнение работ из городского бюджета готовы были выделить 27 млн рублей. Однако в июне стало известно, что мэрия Белгорода и подрядчик — компания «Спецстройавто» расторгли контракт.
Ранее ремонтные работы начались на «Родине». С 29 июня подрядчик занимается реконструкцией проблемного перехода. Сейчас вовсю производится обновление согласно выбранному интерьерному решению.
Однако улучшениями могут похвастаться не все подземки. Состояние перехода в районе «Семейного» рынка остаётся плачевным. То же самое на остановке «Энергомаш», где подземка является самым доступным переходом.
Не в самом лучшем состоянии находится и подземный переход на «Соколе». Неприятностей там было много. Так, в мае переход затопило.