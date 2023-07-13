Телевышка в Белгороде по-особенному светилась в День Прохоровского поля: видео

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В честь 80-летия Курской битвы на телевышку транслировали праздничные послания: «Гордимся», «Прохоровское танковое сражение», «80». Также на башне можно было увидеть световую проекцию Звонницы и герб Белгородской области. В этот раз вышку подсветили красным и синим цветами, с элементами белого.
Напомним, 12 июля в Белгородской области отметили День Прохоровского поля. Власти отменили массовые мероприятия, но тем не менее праздник был. Около Звонницы в Прохоровке оркестр играл песни военных лет, люди пели песни, угощались кашей, танцевали. Также в этот день белгородские байкеры устроили мотопробег с флагами от Ротонды до Прохоровки.