Телевышка в Белгороде по-особенному светилась в День Прохоровского поля: видео

Напомним, 12 июля в Белгородской области отметили День Прохоровского поля. Власти отменили массовые мероприятия, но тем не менее праздник был. Около Звонницы в Прохоровке оркестр играл песни военных лет, люди пели песни, угощались кашей, танцевали. Также в этот день белгородские байкеры устроили мотопробег с флагами от Ротонды до Прохоровки.