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Телевышка в Белгороде по-особенному светилась в День Прохоровского поля: видео

13 июля 2023, 08:07
Фото: Таисия Некрасова / Bel.ru
Праздничная подсветка телевышки в Белгороде

На телевышке в Белгороде включили праздничную подсветку 12 июля

Вчера, 12 июля, в юбилейную дату кульминацией праздника стала акция «Свет Звонницы». Белгородская телевышка «нарядилась» в различные цвета.

В честь 80-летия Курской битвы на телевышку транслировали праздничные послания: «Гордимся», «Прохоровское танковое сражение», «80». Также на башне можно было увидеть световую проекцию Звонницы и герб Белгородской области. В этот раз вышку подсветили красным и синим цветами, с элементами белого.

Праздничная подсветка телевышки в БелгородеПраздничная подсветка телевышки в Белгороде
Праздничная подсветка телевышки в БелгородеПраздничная подсветка телевышки в Белгороде
Праздничная подсветка телевышки в Белгороде
Фото: Таисия Некрасова / Bel.ru

Напомним, 12 июля в Белгородской области отметили День Прохоровского поля. Власти отменили массовые мероприятия, но тем не менее праздник был. Около Звонницы в Прохоровке оркестр играл песни военных лет, люди пели песни, угощались кашей, танцевали. Также в этот день белгородские байкеры устроили мотопробег с флагами от Ротонды до Прохоровки.

Праздничная подсветка телевышки в Белгороде
Видео: Таисия Некрасова / Bel.ru
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