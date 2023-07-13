Стойленцы присоединились к корпоративному благотворительному спортивному марафону

Марафон «Любим то, что делаем», посвященный празднованию Дня металлурга стартовал 16 июня на всех предприятиях Группы НЛМК. Его участниками могут стать сотрудники компании и члены их семей, преодолев посильную для себя дистанцию любым способом. Фото или скриншот мобильного приложения с результатом участники выкладывают на странице конкурса на корпоративном портале. Цель конкурса — побить прошлогодний в 102 000 км, чтобы помочь детям с ограниченными возможностями здоровья, которые являются подопечными фонда «Милосердие». После того, как рекорд будет побит компания направит на помощь детям дополнительно более полумиллиона рублей. На сегодня общий результат уже составляет более 82 тысяч километров. Праздничный марафон продлится до 17 июля.