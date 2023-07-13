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Стойленцы присоединились к корпоративному благотворительному спортивному марафону

13 июля 2023, 11:52
Сотрудники Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) поучаствовали в традиционном легкоатлетическом забеге среди предприятий Группы НЛМК, который в этом году называется «Любим то, что делаем». В канун Дня металлурга 40 стойленцев и члены их семей вышли на старт праздничного марафона.

Спортивное мероприятие прошло в минувшую субботу в районе мемориала Славы у Атаманского леса. Участники забега перед стартом получили в подарок корпоративные футболки с символикой праздника и поучаствовали в музыкальной разминке.

Бегунам подготовили три дистанции на выбор: 1,5, 3 и 5 километров. В итоге легкоатлеты СГОКа добавили в общую копилку марафона всех предприятий Группы НЛМК более 180 км.

Видеосюжет о мероприятии можно посмотреть здесь.

Для справки:

Марафон «Любим то, что делаем», посвященный празднованию Дня металлурга стартовал 16 июня на всех предприятиях Группы НЛМК. Его участниками могут стать сотрудники компании и члены их семей, преодолев посильную для себя дистанцию любым способом. Фото или скриншот мобильного приложения с результатом участники выкладывают на странице конкурса на корпоративном портале. Цель конкурса — побить прошлогодний в 102 000 км, чтобы помочь детям с ограниченными возможностями здоровья, которые являются подопечными фонда «Милосердие». После того, как рекорд будет побит компания направит на помощь детям дополнительно более полумиллиона рублей. На сегодня общий результат уже составляет более 82 тысяч километров. Праздничный марафон продлится до 17 июля.

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#Белгородская область#Сгок#Стойленский ГОК#Стойленцы#Общество#Спорт#Артем Черненко
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