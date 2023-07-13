Стали известны подробности ДТП с «прилёгшим» на крышу авто в центре Белгорода

13 июля в 8:40 на улице Мичурина 40-летняя женщина за рулём Nissan перед началом движения не убедилась в безопасности манёвра. Машина столкнулась с автомобилем Kia, за рулём которого сидела женщина 40 лет. Затем первая иномарка столкнулась с припаркованным Hyundai. За рулём третьей иномарки была 38-летняя автомобилистка.