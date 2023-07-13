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Стали известны подробности ДТП с «прилёгшим» на крышу авто в центре Белгорода

13 июля 2023, 09:50
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»

В центре Белгорода машина «легла» на крышу после столкновения

В результате аварии три автомобиля получили повреждения. Находившиеся за рулём женщины не пострадали, сообщили в региональном УМВД.

В Белгороде на улице Мичурина автомобиль перевернулся и приземлился на крышу после столкновения. Подробности произошедшего ДТП сообщили в УМВД по региону.

13 июля в 8:40 на улице Мичурина 40-летняя женщина за рулём Nissan перед началом движения не убедилась в безопасности манёвра. Машина столкнулась с автомобилем Kia, за рулём которого сидела женщина 40 лет. Затем первая иномарка столкнулась с припаркованным Hyundai. За рулём третьей иномарки была 38-летняя автомобилистка.

Женщины в аварии не пострадали. Повреждения получили автомобили.

Ранее сообщалось, что в Старом Осколе водитель «Лады Приоры» сбил 4-летнего ребёнка. В ГИБДД уточнили, что ребёнок шёл по проезжей части. В результате аварии несовершеннолетний получил травмы.

Фото: Telegram-канал «ЦОДД | Белгород»
4-летнего малыша в Старом Осколе сбил водитель «Приоры»
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#Наталья Корявых#Новости Белгорода#ДТП#Белгородская область#Белгород#Происшествия#Авария#Иномарка#Столкновение
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