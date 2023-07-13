Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Изображение материала

Сотрудники Центрально-Черноземного Сбера не дали украсть более 15 млн рублей клиентов

13 июля 2023, 12:21
Фото: Midjourney
С начала 2023 года сотрудники Центрально-Черноземного банка Сбербанка вместе с правоохранительными органами предотвратили ущерб клиентам на сумму около 12,9 млн рублей, в том числе около 2,5 млн рублей кредитных средств, полученных людьми под воздействием злоумышленников.

В большинстве случаев мошенники похищают деньги, используя методы социальной инженерии: обманывают и запугивают людей, заставляя их либо самостоятельно перевести деньги, либо передать злоумышленникам данные (номера карт, коды из SMS), которые позволят украсть их.

Андрей Леонов, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка:
«Чаще всего клиентов, находящихся под влиянием злоумышленников, можно определить сразу. Они рассеяны, напуганы, сильно нервничают, отвлекаются на телефонные разговоры. Поэтому обычное человеческое участие наших сотрудников — задать несколько уточняющих вопросов или пригласить представителей службы безопасности банка, а иногда и сотрудников полиции, помогает убедить граждан не поддаваться на уловки преступников и спасти их деньги. Также для противодействия телефонным мошенникам мы сотрудничаем с операторами связи, а анти-фрод система Сбера выявляет 99% всех попыток мошенничества. Таким образом, совместными усилиями мы работаем над повышением безопасности наших клиентов».

Для развития финансовой и киберграмотности Сбер создал онлайн-ресурс «Кибрарий». Он помогает узнать о киберугрозах, схемах мошенничества, защитить свои сбережения и конфиденциальные данные от киберпреступников. Информация на сайте сгруппирована для разных категорий пользователей: родителей и детей, молодежи, пенсионеров, предпринимателей и экспертов в сфере кибербезопасности.

Читайте также:
В Сбере намерены профинансировать транспортные проекты в СибириСлужба безопасности «Сбера» помогает задерживать еженедельно 30-40 киберпреступниковСбер организует автопробег протяженностью более 3,5 тыс. км
#Общество#Мошенники#Сбер#Телефонные мошенники#Артем Черненко#Белгородская область
Подпишитесь
Оповещение, эвакуация, защитные сооружения: в Белгороде утвердили положение о ГО
Сегодня, 12:56
Подозреваемый в громком убийстве на Кубани был зарегистрирован в Белгороде
Сегодня, 14:30
Два прямых попадания в дом: ВСУ вновь обстреляли белгородские сёла
Сегодня, 15:39
Перепады температуры убивают: как сохранить здоровье во время погодного хаоса
Сегодня, 14:19
В Белгороде закрыли ещё один пункт выдачи гуманитарной помощи
Сегодня, 15:06
Белгородцам запретили кормить домашних животных в подъездах и на детских площадках
Сегодня, 13:29