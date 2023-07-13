Сотрудники Центрально-Черноземного Сбера не дали украсть более 15 млн рублей клиентов

Для развития финансовой и киберграмотности Сбер создал онлайн-ресурс «Кибрарий». Он помогает узнать о киберугрозах, схемах мошенничества, защитить свои сбережения и конфиденциальные данные от киберпреступников. Информация на сайте сгруппирована для разных категорий пользователей: родителей и детей, молодежи, пенсионеров, предпринимателей и экспертов в сфере кибербезопасности.