С начала года в Белгородской области заключили 1910 соцконтрактов на 447 млн рублей

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
При этом самым популярным направлением при заключении соцконтрактов у белгородцев остаётся осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Так, своё дело при поддержке государства открыли в 2023 году 933 белгородца.
Благодаря программе «Содействие» 377 человек вложили полученные средства в развитие своего личного подсобного хозяйства. Ещё 360 белгородцев благодаря проекту смогли найти новую работу, а 240 жителям региона соцконтракты помогли преодолеть сложную жизненную ситуацию.
Самым активным по заключению соцконтрактов среди всех муниципалитетов региона в этом году стал Белгород: за полгода его жители заключили 242 контракта. Также в тройке лидеров находятся Валуйский городской округ с 180 контрактами и Старооскольский городской округ с 178 контрактами.