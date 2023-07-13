С начала года в Белгородской области заключили 1910 соцконтрактов на 447 млн рублей

Самым активным по заключению соцконтрактов среди всех муниципалитетов региона в этом году стал Белгород: за полгода его жители заключили 242 контракта. Также в тройке лидеров находятся Валуйский городской округ с 180 контрактами и Старооскольский городской округ с 178 контрактами.