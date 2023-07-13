Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:17

Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

Изображение материала

С начала года в Белгородской области заключили 1910 соцконтрактов на 447 млн рублей

13 июля 2023, 15:17
Фото: Midjourney
На сегодняшний день использовано уже 58,3% от запланированного на 2023 год объёма денежных средств, сообщают в пресс-службе облправительства.
Сюжет
Деньги

При этом самым популярным направлением при заключении соцконтрактов у белгородцев остаётся осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Так, своё дело при поддержке государства открыли в 2023 году 933 белгородца.

Благодаря программе «Содействие» 377 человек вложили полученные средства в развитие своего личного подсобного хозяйства. Ещё 360 белгородцев благодаря проекту смогли найти новую работу, а 240 жителям региона соцконтракты помогли преодолеть сложную жизненную ситуацию.

Самым активным по заключению соцконтрактов среди всех муниципалитетов региона в этом году стал Белгород: за полгода его жители заключили 242 контракта. Также в тройке лидеров находятся Валуйский городской округ с 180 контрактами и Старооскольский городской округ с 178 контрактами.

Читайте также:
Гладков: Ситуация на рынке труда сложная, но достаточно стабильнаяВячеслав Гладков рассказал об образовательном процессе в приграничье областиВячеслав Гладков высказался о единовременной выплате ветеранам боевых действий
#Артем Черненко#Соцконтракт#Помощь#ИП#Деньги#Общество#Экономика#Хорошие новости#Белгородская область
Подпишитесь
Оповещение, эвакуация, защитные сооружения: в Белгороде утвердили положение о ГО
Сегодня, 12:56
Подозреваемый в громком убийстве на Кубани был зарегистрирован в Белгороде
Сегодня, 14:30
Два прямых попадания в дом: ВСУ вновь обстреляли белгородские сёла
Сегодня, 15:39
Перепады температуры убивают: как сохранить здоровье во время погодного хаоса
Сегодня, 14:19
В Белгороде закрыли ещё один пункт выдачи гуманитарной помощи
Сегодня, 15:06
Белгородцам запретили кормить домашних животных в подъездах и на детских площадках
Сегодня, 13:29