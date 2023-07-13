РЭО: Глубина переработки электроники увеличится до 85%

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
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Updated Сегодня, 10:49
Согласно этим правилам, отходы электроники должны быть утилизированы не менее чем на 85%, а остатки не должны превышать 15%. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
Ранее отсутствовали ясные требования по глубине переработки электронных отходов. Новые меры направлены на развитие экономики замкнутого цикла и отрасли обращения с отходами в целом, сообщает издание Transsibinfo.
В рамках совершенствования института расширенной ответственности производителей вице-премьер Виктория Абрамченко поручила подготовить предложения по требованиям к сбору и утилизации отходов для различных групп товаров с учетом отраслевой специфики.
При этом по некоторым группам однородных отходов уже установлена глубина переработки. К ним относятся группы «Отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей транспортных средств», «Батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, кроме аккумуляторов для транспортных средств», «Отходы шин, покрышек, камер».
Исполнительный директор ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова указала, что 1 января 2021 года запрещено захоронение отходов, содержащих полезные компоненты, на свалках. Юридические лица обязаны в течение 11 месяцев со дня образования таких отходов передать их специализированным компаниям, занимающимся сбором, транспортировкой, обработкой и переработкой отходов, отнесенных к группе «Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства».
Гулимова отметила, что ОЭЭО представляют собой отдельную категорию отходов, но при этом входят в состав твердых коммунальных отходов. Есть несколько вариантов, как передать отходы электроники для переработки отдельно от ТКО. Граждане могут сдавать отходы электроники юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся обслуживанием и ремонтом такого оборудования и его продажей, а также компаниям, осуществляющим прием и обработку отходов от граждан для накопления и передачи на обработку или переработку. Также допускается передача отходов компаниям, осуществляющим на законных основаниях деятельность по сбору, транспортировке, обработке, переработке, обезвреживанию и хранению таких отходов, осуществляющим сбор отходов от граждан на условиях публичного договора.