РЭО: Глубина переработки электроники увеличится до 85%

Гулимова отметила, что ОЭЭО представляют собой отдельную категорию отходов, но при этом входят в состав твердых коммунальных отходов. Есть несколько вариантов, как передать отходы электроники для переработки отдельно от ТКО. Граждане могут сдавать отходы электроники юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся обслуживанием и ремонтом такого оборудования и его продажей, а также компаниям, осуществляющим прием и обработку отходов от граждан для накопления и передачи на обработку или переработку. Также допускается передача отходов компаниям, осуществляющим на законных основаниях деятельность по сбору, транспортировке, обработке, переработке, обезвреживанию и хранению таких отходов, осуществляющим сбор отходов от граждан на условиях публичного договора.