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«Проект оказался востребованным». Гладков — о «Поездах здоровья» в ПВР с шебекинцами

13 июля 2023, 14:14
Фото: Bel.ru
«Поезда здоровья» завершили свою работу в ПВР с жителями Шебекинского горокруга. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, проект оказался очень востребованным, поэтому медиков уже с нетерпением ждут жители сёл.
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Пвр

После техосмотра отработавшие в ПВР «поезда» выйдут на работу по привычным маршрутам. Глава региона отметил, что их в регионе четыре, а жители сёл уже ждут возможности обследоваться недалеко от дома.

Этот проект оказался очень востребованным, в первую очередь, в удаленных сельских населённых пунктах, и знаю, что сельчане уже с нетерпением ждут, когда приедут врачи, для того, чтобы пройти обследование. Надеюсь, что это обследование покажет, что проблем со здоровьем нет, а если есть — мы постараемся быстро оказать всю необходимую помощь.
Вячеслав Гладков

Гладков также рассказал, что за всё время работы «поездов» в ПВР медики обследовали более тысячи человек. При этом у 15 человек были определены признаки заболевания системы кровообращения, у 30 человек выявили признаки онкологии.

Все они сейчас проходят обследование. Надеюсь, что наши медики смогут оказать быструю своевременную помощь, и жители пойдут на поправку.
Вячеслав Гладков
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