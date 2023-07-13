«Проект оказался востребованным». Гладков — о «Поездах здоровья» в ПВР с шебекинцами

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
После техосмотра отработавшие в ПВР «поезда» выйдут на работу по привычным маршрутам. Глава региона отметил, что их в регионе четыре, а жители сёл уже ждут возможности обследоваться недалеко от дома.
Этот проект оказался очень востребованным, в первую очередь, в удаленных сельских населённых пунктах, и знаю, что сельчане уже с нетерпением ждут, когда приедут врачи, для того, чтобы пройти обследование. Надеюсь, что это обследование покажет, что проблем со здоровьем нет, а если есть — мы постараемся быстро оказать всю необходимую помощь.
Вячеслав Гладков
Гладков также рассказал, что за всё время работы «поездов» в ПВР медики обследовали более тысячи человек. При этом у 15 человек были определены признаки заболевания системы кровообращения, у 30 человек выявили признаки онкологии.
Все они сейчас проходят обследование. Надеюсь, что наши медики смогут оказать быструю своевременную помощь, и жители пойдут на поправку.
Вячеслав Гладков