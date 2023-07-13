Перепады температуры убивают: как сохранить здоровье во время погодного хаоса

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Неделей ранее в Белгородской области было объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары. Температура воздуха в регионе варьировалась от +35 до +36 градусов. После нескольких дней аномальной жары в регионе резко похолодало, столбики термометров опустились до +18…+20 градусов. Завтра, 14 июля, МЧС предупреждает о сильном дожде и грозе, порывы ветра могут достичь 20 м/с.
Из-за температурных скачков страдают метеозависимые люди, люди с хроническими заболеваниями и пожилые. Что делать, чтобы спокойно переживать такую погоду, Бел.Ру рассказала заведующая отделом организации медицинской профилактики Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Инна Ремешило.
По словам врача, на температурные скачки, которые сейчас наблюдаются в регионе, реагируют не только метеозависимые люди. В этот период у многих могут появляться головные боли и обостряться хронические заболевания. К основным относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, также влажность и определённая температура могут сказаться на состоянии дыхательных путей.
В жару лучше закрываться от солнечных лучей. Нужно с собой иметь воду. Перепады температуры сказываются на артериальном давлении. В этот период увеличивается количество инсультов и инфарктов. Это большая нагрузка на наши сосуды.
Инна Ремешило
Врач отмечает, что при себе необходимо иметь препараты для снижения давления и от головных болей, а также те таблетки, которые необходимы белгородцам с хроническими заболеваниями.
Также Инна Ремешило пожилым белгородцам советует отказаться от работы на дачных участках и избегать нахождения на открытых участках солнца. Если пожилые планируют отправиться в поездку за город, о поездке необходимо сообщить родственникам. Молодому поколению врач советует отказаться от интенсивных тренировок, заниматься сейчас стоит в более щадящем режиме.
Помимо этого, в период непогод не стоит употреблять алкоголь и курить.
Помимо этого, врач рассказала журналисту Бел.Ру о том, как правильно подготовиться к отпуску. Чаще всего в отпуск местные жители отправляются в южные регионы России или другие тёплые страны. Для того, чтобы сезон отпусков был комфортным и прошёл без проблем, необходимо соблюдать несколько правил.
Загорать Инна Ремешило советует по утрам, до 10:00–11:00 часов, вечером — после 16:00–17:00 часов. Если человек до этого находился на солнце редко, то принимать солнечные ванны ему рекомендуют сначала по 15 минут. Купаться можно только в оборудованных местах, где вода проверялась на наличие инфекций: «Когда плаваем, не заглатываем воду. Большинство инфекций к нам попадают именно так. После купания принимаем душ».
Необходимо пользоваться солнцезащитным кремом, потому что даже при лёгкой облачности солнечные лучи проникают через облака. Хочу сказать, что крема только увлажняют кожу. От воздействия ультрафиолета они не спасут. Они спасут кожу от обезвоживания. В любом случае ими нужно пользоваться.
Инна Ремешило
Также на улице необходимо носить головные уборы и солнцезащитные очки. В жару запрещено употреблять алкоголь, в том числе пиво. Воду необходимо пить обычную, не сладкую, желательно, чтобы она была комнатной температуры.
В поездке нельзя в большом количестве сразу употреблять много незнакомой еды, потому что, во-первых, есть такое понятие как диарея путешественника — это не инфекционное заболевание, которое вызвано каким-то возбудителем, оно возникает после употребления незнакомой, непривычной для нашего организма пищи.
Инна Ремешило
Кроме того, в отпуск с собой необходимо прихватить аптечку с препаратами от аллергии, отправления, жаропонижающими таблетками, антисептиками. Врач отмечает, что перед поездкой неплохо было бы сделать прививки, особенно, если поездка планируется в другую страну.
Обязательно посетите перед поездкой стоматолога, отпуск может быть испорчен острой зубной болью. Она может быть спровоцирована даже перелётом или изменением климата.
Инна Ремешило
Если планируется путешествие в автомобиле, то для детей необходимо предусмотреть удобное автокресло. В пути необходимо останавливаться каждые два-три часа. Если в отпуск собираются пожилые, то им необходимо перед этим обследоваться у врача. Также специалист посоветовала быть аккуратней с кондиционерами.