Перепады температуры убивают: как сохранить здоровье во время погодного хаоса

Загорать Инна Ремешило советует по утрам, до 10:00–11:00 часов, вечером — после 16:00–17:00 часов. Если человек до этого находился на солнце редко, то принимать солнечные ванны ему рекомендуют сначала по 15 минут. Купаться можно только в оборудованных местах, где вода проверялась на наличие инфекций: «Когда плаваем, не заглатываем воду. Большинство инфекций к нам попадают именно так. После купания принимаем душ».