Оповещение, эвакуация, защитные сооружения: в Белгороде утвердили положение о ГО

Также в число мероприятий по гражданской обороне входят оповещение населения об опасностях, поддержание в нормальном состоянии системы оповещения, комплексное использование средств единой сети электросвязи. В этом же списке — эвакуация населения и ценностей, подготовка к ней, подготовка безопасных районов для размещения людей.