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Оповещение, эвакуация, защитные сооружения: в Белгороде утвердили положение о ГО

13 июля 2023, 12:56
Фото: 1MI

В Белгороде обновили положение о гражданской обороне

С 13 июля в областном центре меняется положение о гражданской обороне, которое определяет порядок подготовки к ведению и ведение ГО, а также основные мероприятия в её рамках. Соответствующее постановление опубликовала городская администрация.

В Белгороде утвердили новое положение о гражданской обороне (ГО). Документ регулирует порядок подготовки к ведению и ведение гражданской обороны в областном центре, а также основные мероприятия в её рамках. Постановление вступило в силу 13 июля.

Согласно документу, ведение ГО — выполнение мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. Мэрия занимается организацией и обучением горожан, готовит личный состав формирований и служб, проводит учения и тренировки по гражданской обороне, пропагандирует знания в области ГО.

Также в число мероприятий по гражданской обороне входят оповещение населения об опасностях, поддержание в нормальном состоянии системы оповещения, комплексное использование средств единой сети электросвязи. В этом же списке — эвакуация населения и ценностей, подготовка к ней, подготовка безопасных районов для размещения людей.

Помимо этого, в числе мероприятий указаны разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, приспособление сооружений для укрытия населения, планирование и строительство защитных сооружений, подготовка световой и других видов маскировки, снабжение людей необходимыми продовольственными и непродовольственными товарами. В обязанности входит оказание первой помощи, развёртывание необходимой лечебной базы в безопасном районе, борьба с возгораниями, возникшими при военных конфликтах.

Добавим, что руководство гражданской обороной в областном центре осуществляет глава администрации Белгорода.

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