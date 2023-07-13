Оповещение, эвакуация, защитные сооружения: в Белгороде утвердили положение о ГО

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
В Белгороде утвердили новое положение о гражданской обороне (ГО). Документ регулирует порядок подготовки к ведению и ведение гражданской обороны в областном центре, а также основные мероприятия в её рамках. Постановление вступило в силу 13 июля.
Согласно документу, ведение ГО — выполнение мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. Мэрия занимается организацией и обучением горожан, готовит личный состав формирований и служб, проводит учения и тренировки по гражданской обороне, пропагандирует знания в области ГО.
Также в число мероприятий по гражданской обороне входят оповещение населения об опасностях, поддержание в нормальном состоянии системы оповещения, комплексное использование средств единой сети электросвязи. В этом же списке — эвакуация населения и ценностей, подготовка к ней, подготовка безопасных районов для размещения людей.
Помимо этого, в числе мероприятий указаны разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, приспособление сооружений для укрытия населения, планирование и строительство защитных сооружений, подготовка световой и других видов маскировки, снабжение людей необходимыми продовольственными и непродовольственными товарами. В обязанности входит оказание первой помощи, развёртывание необходимой лечебной базы в безопасном районе, борьба с возгораниями, возникшими при военных конфликтах.
Добавим, что руководство гражданской обороной в областном центре осуществляет глава администрации Белгорода.